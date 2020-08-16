16.08.2020, 09:02

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ | Построено на костях: где в Таллинне находились древние кладбища и что сейчас на их месте


Светлана Кючюк
EST
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ | Построено на костях: где в Таллинне находились древние кладбища и что сейчас на их месте
Foto: Aleksandra Valner

Довольно часто в Таллинне в ходе разных ремонтно-строительных манипуляций рабочие натыкаются на древние захоронения. Археологами в городе уже изучено много мест, где когда-то были захоронены останки погибших и умерших, но сегодня уже ничто не говорит о том, что когда-то там покоились люди. Таких мест много, возможно, что не все из них даже известны историкам и археологам. “МК-Эстония” решила пройтись по нескольким известным местам древних захоронений.

“Чумовое” кладбище

В самом центра Таллинна, рядом с площадью Вабадузе, на месте бульвара Каарли, когда-то находилось кладбище Святой Варвары. С середины XIV и до начала XVIII века здесь хоронили жителей города, в том числе умерших от чумы. На данный момент, по словам археолога Мартина Мальве, большая часть кладбища уже изучена и застроена.

“Захоронения еще могут быть на задворках улицы Роозикрантси, 2-а, и Каарли пст. , 3”, — отмечает Мартин Мальве. — Кладбище Святой Варвары старейшее из тех, что было за пределами городской стены старого Таллинна. Там же находилась одноименная часовня, которая упоминалась еще в 1363 году”.

Читайте также:

В ходе археологических раскопок в конце 80-х и начале 90-х годов минувшего века большая часть территории кладбища была исследована. Найдено около 2500 одиночных захоронений, 1500 скелетов в общей могиле и примерно столько же скелетов, которые были повреждены последующими захоронениями. То есть хоронили здесь в несколько слоев.

“Самые древние захоронения датируются XIV веком. Затем в 1600–1603 годах здесь хоронили умерших от чумы. В конце XVII века было много погибших от голода. Последние массовые захоронения жертв голода были в 1710–1712 годах”, — говорит Мартин Мальве.

В данный момент исторические раскопки проходят на улице Роозикрантси, где, судя по обнаруженным в этих местах признакам, уже давно жили люди, причем как в древний, так и средневековый период. Там же были найдены и единичные останки человеческих костей, которые могли оказаться поодаль от кладбища из-за перемещения слоя грунта.

Кладбище при богадельне

В окрестностях нынешнего магазина Stockmann когда-то протекала река Харьяпеа, которая брала свое начало из озера Юлемисте и впадала в Таллиннский залив. В этих же местах находилась так называемая Богадельня святого Яна, которая впервые упоминалась в 1237 году.

“В ходе масштабных раскопок 2001–2004 годов были обнаружены фундаменты госпиталя, часовни, жилого дома, сауны и тогдашней уборной. Частично они сейчас экспонируются, — говорит археолог Мартин Мальве. — Рядом с госпиталем при богадельне с XIII по XVIII век было захоронено 6000–7000 человек. Во время раскопок в 2001 и в 2004 годах было извлечено около 2300 скелетов”.

“Больничное” кладбище

Исторически значимые находки были обнаружены в ходе раскопок во дворе больницы на улице Рави в 2019 году. О захоронениях в этих местах было известно и ранее. Еще во время строительства первого больничного здания в 1938–1940 годах в земле находили православные крестики и деньги.

При последних же раскопках были найдены хорошо сохранившиеся скелеты, а также стены из известняка, т. к. на месте кладбища XVIII века в XIX веке были построены казармы. В XVIII веке на территории нынешней больницы находился военно-морской госпиталь, а также и пехотный госпиталь, к которым, вероятно, примыкало кладбище.

“Нетронутые захоронения и другие находки были обнаружены здесь еще в 1930-х годах, а также при строительстве зданий больницы и трасс в конце 80-х. Одна из могил датировалась 1728 годом. Первые научные исследования были проведены в 1983 году, когда археологи изучили около 100 могил. В течение месяца раскопок в 2019 году удалось извлечь 80 скелетов”, — рассказывает Мальве.

Похороненные в простых гробах покойные были расположены головами на запад. С ними были найдены православные кресты и монеты первой половины XVIII века. Захоронения были плотными, местами находили по 3–5 гробов в одной могиле. В основном это были одиночные могилы, но археологам попадались также и двойные захоронения, и одна общая могила.

“Среди покойных были и мужчины, и женщины, и дети разных возрастов. Самой интересной находкой был скелет мужчины. Следы на его черепе говорят о том, что он был вскрыт после смерти”, — говорит Мальве.

Это свидетельствует, что врачи хотели выяснить причину смерти мужчины, которому было 30–40 лет. По словам археолога, такая находка для Эстонии уникальна.

Также археологи нашли на территории бывшего кладбища мусорные ямы XIX века, и это говорит о том, что заброшенное кладбище позднее использовалось как свалка.

На месте стадиона

По адресу Пярну мнт. , 59-б, раскопки проходили в 2018 году и весной 2020-го. В ходе работ было очищено около 100 скелетов. Это территория бывшего спортивного стадиона Таллиннского Политехникума между улицами Пярну мнт. и Лийвалайа, и частично рядом с местом, где раньше казнили людей. Место казни с XIV по XVIII век находилось на территории нынешнего здания Swedbank на улице Лийвалайа. Однако находка на территории стадиона не связана с местом казни, как изначально предполагалось.

“Известно, что в 1710 году братские могилы умерших от чумы находились на углу нынешних улиц Ливалайа и Пярну мнт. Были найдены одиночные захоронения, но в основном было по 2–7 скелетов в одной могиле. Удивительно, но по большей части это были женские скелеты. Большинство были похоронены в гробах. Вместе с покойниками было найдено много предметов XVII–XVIII веков. У многих скелетов были сточены зубы, что говорит о длительном курении трубки.

Висельники и ныне там

Уже упомянутое место казни, располагавшееся на месте здания банка на улице Лийвалайа, исследовали в 1994 году, когда стройка только началась. В ходе археологических работ была найдена виселица, под которой было множество переломанных костей. Виселица могла быть высотой в 5–8 метров. Также было найдено 15 частично сохранившихся скелетов и гора из 50 черепов. Еще семь скелетов обнаружили в шести метрах от виселицы, где, вероятно, была общая могила. В основном казненными были молодые мужчины.

“Вокруг шеи одного скелета была обмотана железная цепь, которая могла быть цепью для повешения. Но на шее не было признаков повреждений, которые могли бы указывать на повешение”, — говорит Мартин Мальве.

Кроме повешения, использовались и другие виды смертной казни, например, удар тяжелым предметом по голове. Некоторые скелеты были найдены с повернутыми за спину руками, это может означать, что руки казненным связывали.

Кроме уже упомянутых останков были найдены отдельные фрагменты костей, которые за неимением места перезахоронили там же рядом со зданием нынешнего банка.

“Рядом со зданием еще осталась нераскопанная зона. Там и были захоронены останки костей”, — прокомментировал археолог Мальве.

И еще немного

Это не единственные старые кладбища, которые находились под улицами Таллинна. К примеру, в начале нынешнего года было обнаружено кладбище в районе Каламая, о котором раньше не было известно. Оно находилось на пересечение нынешних улиц Ода и Кюти, где на карте шведских времен обозначена церковь. Во время раскопок были найдены скелеты в деревянных гробах. Вероятно, кладбище относилось к XVI–XVII векам. Церковь же сгорела во времена Северной войны в 1710 году.

Из известных кладбищ, которые сейчас уже не являются таковыми, можно отметить кладбище Каламая и кладбище Копли, на территории которых сейчас находятся парки. Перезахоронения в парках были сделаны лишь частично.

Читайте также: