ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ | Построено на костях: где в Таллинне находились древние кладбища и что сейчас на их месте

“Чумовое” кладбище

В самом центра Таллинна, рядом с площадью Вабадузе, на месте бульвара Каарли, когда-то находилось кладбище Святой Варвары. С середины XIV и до начала XVIII века здесь хоронили жителей города, в том числе умерших от чумы. На данный момент, по словам археолога Мартина Мальве, большая часть кладбища уже изучена и застроена.

“Захоронения еще могут быть на задворках улицы Роозикрантси, 2-а, и Каарли пст. , 3”, — отмечает Мартин Мальве. — Кладбище Святой Варвары старейшее из тех, что было за пределами городской стены старого Таллинна. Там же находилась одноименная часовня, которая упоминалась еще в 1363 году”.

В ходе археологических раскопок в конце 80-х и начале 90-х годов минувшего века большая часть территории кладбища была исследована. Найдено около 2500 одиночных захоронений, 1500 скелетов в общей могиле и примерно столько же скелетов, которые были повреждены последующими захоронениями. То есть хоронили здесь в несколько слоев.