ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ | Война памятников в Эстонии: лицо Сталина было разбито, а из Петра Великого сделаны монеты

На фоне дискуссии, чтобы не сказать свары, возникшей вокруг памятника Константину Пятсу, некогда главе государства, стоит вспомнить, что политические сражения против статуй Эстония видела неоднократно.
Демонтаж Бронзового солдата Алеши в конце апреля 2007 года вызвал массовые беспорядки, вандализм и кибератаки из-за рубежа, но это далеко не единственный случай, когда в Эстонии по политическим мотивам происходили нападения на монументы или попытки их защитить.
Советская власть сносит совместный памятник Ленину-Сталину в Синди
В Эстонии было два памятника, в которых объединялись оба “великих человека”: один в Тартуском уезде, другой в Синди. О последнем городская легенда рассказывает, как московский мальчик, проводивший лето у тетки в Синди, расстраивался, что статуи Иосифа Сталина, впавшего в государственную немилость, повсюду снесли, а в Синди такая все еще стояла даже спустя годы после его смерти. Однажды вечером мальчик решил: довольно. Он взял из дома топор и пошел с ним лупить статую Сталина. Во время избиения один из ударов топора перепал и Ленину. Мальчик тут же прекратил: “Извините, товарищ Владимир Ильич!”.
Марко Шорин, член Рийгикогу и один из руководителей Исторического клуба Синди, подтверждает, что памятник был одним из последних в округе изображений Сталина. Отец Шорина вспоминает время, когда экскурсии по Пярнумаа заглядывали сюда подивиться на чудо. “Лицо Сталина уже было покорежено, предположительно мальчишкой с топором, когда советские власти удалили фигуру. Это был уже вопрос чести: оставить поруганную статую или нет”, — утверждает Шорин.
Памятник Сталину-Ленину убрали в середине 1960-х годов. На недатированных фотографиях видно, как сбоку отставлена поврежденная статуя Сталина, так что по его усам рассыпался снег. Ленину (сначала) позволили остаться сидеть на постаменте. Считается, что в конечном итоге вся компания была брошена в яму Синдиской лесопилки, откуда река унесла монумент. Еще несколько лет Шорин надеялся, что с исчезновением плотины в Синди уровень реки понизится до такой степени, что части памятника могут показаться. Однако после сноса плотины так ничего и не видать.
Демонтаж Петра I был гораздо популярнее, чем установка
До бесчисленных изменений названия, в том числе с “площади Свободы” на “площадь Победы”, снова “Свободы”, а потом опять “Победы” (“Из свободы получили победу”, как говаривали в советское время), представительная площадь Таллинна называлась Сенным рынком. А до того, как на ней был воздвигнут столп победы в Освободительной войне, подсвечиваемый ночью, там стояли один за другим памятники Петру Великому и Виктору Кингиссепу.
Журналист Eesti Ekspress Пекка Эрельт сравнил статую Петра Великого с Бронзовым солдатом: оба были установлены в центре столицы, оба символизировали насильственное объединение Эстонии с Россией и оба сделаны из бронзы. В то время как Бронзовый солдат был памятником павшим, бронзовый Петр знаменовал великую победу. Его поставили на Сенном рынке (переименованном по этому случаю в площадь Петра) в 1910 году, через 200 лет после того, как Таллинн сдался русским войскам в Северной войне.
Статуя была величественной, около 12 метров в высоту. Отлита в Париже. Петр держал в одной руке подзорную трубу, в другой карту и торжествующе взирал в сторону Балтийского моря.
Но не всем образ царя-угнетателя пришелся по душе. Русско-эстонская коалиция в городском совете, конечно, скоренько выразила одобрение установке памятнику (менталитет депутатов-эстонцев склонял их угождать государству царя и балтийским немцам), но горожане восприняли памятник холодно. При открытии статуи, которое планировалось грандиозным празднеством, “на улицах было не намного больше людей, чем в обычное летнее воскресенье”, — писала на следующий день в редакционной статье газета Postimees, прежде чем цензор приказал убрать ее. Прохладная реакция народа отразилась и в балтийских немцах: поставленные для них трибуны на церемонии открытия остались полупустыми.
Недовольство (или даже презрение) памятником в 1910-х годах было распространено среди эстонцев с более национальной ориентацией, и уже в 1920 году впервые серьезнее обсуждалось его перемещение. В то время было решено, что не имеет смысла переносить монумент, пока не станет ясно, чем заполнить пустое место.
”
Через несколько лет у памятника Петру отрезали ноги, затем половину туловища. Отрезанные части были расплавлены, а из левой ноги в 1928 году были отчеканены монеты в один цент.
Под руководством Рабочей партии и ее рупора, газеты Vaba Maa эта дискуссия возобновилась более жестко в феврале 1922 года. В наступающую годовщину Республики сторонники Христианской народной партии предложили завернуть фигуру в сине-черно-белую ткань. Коммунисты, однако, считали, что лучше в красную. Идея о переносе памятника поддержки большинства не нашла. Петр I остался стоять, как и символизирующий русификацию Невский собор на Тоомпеа, судьба которого также обсуждалась.
В ту же ночь группа из нескольких десятков человек, — среди них офицеры, солдаты, простые граждане, — пыталась свалить статую своими силами. У них были все необходимые для этого инструменты, даже сварочный аппарат. Но самодеятельность пресекли быстро прибывшие конные полицейские.
Прорыв произошел в конце апреля того же года, когда в деятельность городского совета вмешалось правительство. По приказу министра внутренних дел был подготовлен снос через несколько дней. Но внезапно у горожан возник интерес к статуе: с утра до ночи в округе площади Свободы и на бульваре перед церковью святого Иоанна собирались тысячи людей. Некоторые одобряли снос Петра, но были и те, кто оскорблял демонтажников. Даму, которая пыталась возложить к монументу венок, быстро спровадили.
На окраине парка Кадриорг расположен т. н. домик Петра — бывшая летняя усадьба, где Петр I неоднократно останавливался и которую позднее царь Александр I превратил в его дом-музей. Статуя Петра была установлена перед баней этого дома. Через несколько лет у памятника сначала отрезали ноги, затем половину туловища, так что в Кадриорге оставалась только часть фигуры по грудь. Отрезанные части были расплавлены, из левой ноги в 1928 году были отчеканены монеты в один цент. Бюст бронзового Петра исчез во время Второй мировой войны, по слухам, он также был переплавлен.
Падение Лихулаского обелиска увлекло за собой премьер-министра
Так называемый Лихулаский обелиск на самом деле вовсе не является лихуласким — он был установлен в Пярну, а сейчас находится в Харьюмаа и напоминает в основном о том, что произошло в Ида-Вирумаа. Однако его скандальная история действительно достигла кульминации в Лихула.
Плита, призванная чтить память мужчин Эстонии, павших во Второй мировой войне, несет на себе барельеф с немецким военным мундиром. Солдат не представлял интересы свободной Эстонии, это был знак чужого правления, оккупантов. Даже если у завербованных эстонцев не было другого выбора.
Визуальный язык памятника был точно описан режиссером Ильмаром Раагом: “Мой польский друг смотрит на фото обелиска в Лихула и не может поверить своим глазам: “Вы чтите тот факт, что сражаетесь в немецкой форме?” [---] Я могу объяснить ему, что большинству воевавших в Синимяэ не было дела до нацистских идей, они просто сражались за свою родину, но визуальный язык памятника не подтверждает мои слова”.
Надпись на монументе, что он установлен в честь тех, кто стоял “за родину и свободную Европу”, также не соответствует действительности: было преувеличением сказать, что эстонцы как бы боролись за свободу всей Европы, и ясно, что еще меньше интересовались свободной Европой нацисты.
Совет по национальному наследию не позволил поставить обелиск на кладбище Алеви в Пярну, поэтому изначально он был установлен в пярнуском Старом парке. По словам Лео Таммиксаара, инициатора создания монумента, винтовка солдата нацелена на восток чисто случайно.
Скромный, но значительный бронзовый барельеф сразу же привлек внимание прессы, в том числе BBC и российских СМИ. Горуправа Пярну удалила памятник всего через девять дней, якобы по указу премьер-министра Сийма Калласа.
Подлинное внимание монумент привлек только через два года, когда ему выпал второй шанс в Лихула. На этот раз без спорной надписи и символики СС. В Пярну обелиск оскандалился, но теперь взорвалась медиа-бомба. Остроты ситуации добавил тот факт, что Эстония недавно стала членом Европейского союза и НАТО. Общественность почти единогласно осудила comeback немецкого солдата, премьер-министр Юхан Партс посчитал установку плиты провокационной выходкой, каковую Эстония, идущая европейским курсом, не может себе позволить. Единственным выходом виделся снос монумента.
2 сентября 2004 года. Когда закончилась вторая неделя пребывания гранитного обелиска в Ляэнемаа, Партс в вечерних сумерках направляет на место Спасательный департамент. И десяток полицейских машин с розыскными собаками. И кран. Приказание: “Убрать с Лихулаского кладбища незаконное сооружение, возведенное на государственной земле без разрешения владельца”.
Местные жители, раздраженные и обескураженные событием, начали бросать камни в демонтажников и резать шины их автомобилей. По словам Тийта Мадиссона, волостного старейшины Лихула, они скандировали: “Партс, позор! Партс, позор!”.
Ситуация перевернулась с ног на голову. Люди ожидали от премьер-министра решительных действий и смелости, а увидели попытку улизнуть с монументом под мышкой. Провокатор Мадиссон, который позволил установить памятник в Лихула, и народ Лихула, который его защищал, стали своего рода страдальцами. А Партс — трусом, который попытался тайно замести под коврик запретную тему.
Его рейтинг с грохотом рухнул, правительство пало год спустя, и этот скандал подготовил почву для дискуссии вокруг Бронзового солдата как подобного памятника оккупации, которая закончилась несколькими ночами беспорядков.
Обелиск, названный Лихуласким монументом, был перенесен в Музей борьбы за свободу Лагеди, где он хранится и по сей день.
Что возьмешь с этих памятников?
По словам Марека Тамме, профессора истории культуры Таллиннского университета и автора книги “Памятники и власть”, борьба с памятниками — отнюдь не новое явление, подобные примеры известны, по крайней мере, со времен Древнего Египта. Тамм подчеркивает, что перетаскивание памятников направлено против не самих скульптур, а против ценностей, которые они представляют.
“Снос памятников обычно является признаком социальной, политической или культурной напряженности. Так что, на самом деле воюют не с монументами, а с ценностями, которые они воплощают в глазах критиков. Памятники, как правило, отражают свойственное конкретному моменту понимание того, что из прошлого стоит выделить или почтить. Поскольку наше восприятие и ценности со временем меняются, особенно в ходе смены режимов, в том числе естественным образом, то неудивительно, что некоторые памятники теряют свое первоначальное значение и вступают в противоречия с новыми взглядами и ценностями”.
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