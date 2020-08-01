ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ | Война памятников в Эстонии: лицо Сталина было разбито, а из Петра Великого сделаны монеты

Демонтаж Бронзового солдата Алеши в конце апреля 2007 года вызвал массовые беспорядки, вандализм и кибератаки из-за рубежа, но это далеко не единственный случай, когда в Эстонии по политическим мотивам происходили нападения на монументы или попытки их защитить.

Советская власть сносит совместный памятник Ленину-Сталину в Синди

КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ, СТРАШНЫЕ МУЖЧИНЫ: Дамы позируют у воздвигнутого в Синди совместного памятника двум советским тиранам – Ленину и Сталину. Фото: личный архив Марко Шорина Eesti Ekspress

В Эстонии было два памятника, в которых объединялись оба “великих человека”: один в Тартуском уезде, другой в Синди. О последнем городская легенда рассказывает, как московский мальчик, проводивший лето у тетки в Синди, расстраивался, что статуи Иосифа Сталина, впавшего в государственную немилость, повсюду снесли, а в Синди такая все еще стояла даже спустя годы после его смерти. Однажды вечером мальчик решил: довольно. Он взял из дома топор и пошел с ним лупить статую Сталина. Во время избиения один из ударов топора перепал и Ленину. Мальчик тут же прекратил: “Извините, товарищ Владимир Ильич!”.