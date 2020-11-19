Путешествиям быть! Определены лучшие направления для туристических поездок в 2021 году

Так, в топ лучших мест вошли Швеция, Палау, Греция, Антигуа и Барбуда и Руанда. Например, шведский город Гетеборг победил в номинации “Лучший городской отдых” — в 2020 году его власти представили ряд инновационных решений для достижения независимости от ископаемых ресурсов к 2030 году.

При этом острова Палау, расположенные в Тихом океане, отличились прогрессивной политикой в отношении экологической устойчивости и заняли первенство в категории “Лучшие острова”.

Греция, в свою очередь, получила звание “Лучшего гастрономического курорта” благодаря органической пище и морепродуктам. В то же время в северо-американском государстве Антигуа и Барбуда запретили пластмассу и пенопласт, а также создали ряд экологически чистых предприятий, за что их назвали “Лучшими развивающимися направлениями”.

Более того, восточно-африканское государство Руанда, благодаря международной программе по сохранению горилл спасла популяцию диких горных обезьян от грани вымирания и стала обладательницей “Лучшей природоохранной программы”.