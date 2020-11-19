19.11.2020, 10:30

Путешествиям быть! Определены лучшие направления для туристических поездок в 2021 году


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Путешествиям быть! Определены лучшие направления для туристических поездок в 2021 году
Photo by Ryan Spencer on Unsplash

Эксперты австралийского издательства Lonely Planet составили список лучших направлений для путешествий в 2021 году. Полный рейтинг опубликован на официальном сайте компании.

Так, в топ лучших мест вошли Швеция, Палау, Греция, Антигуа и Барбуда и Руанда. Например, шведский город Гетеборг победил в номинации “Лучший городской отдых” — в 2020 году его власти представили ряд инновационных решений для достижения независимости от ископаемых ресурсов к 2030 году.

При этом острова Палау, расположенные в Тихом океане, отличились прогрессивной политикой в отношении экологической устойчивости и заняли первенство в категории “Лучшие острова”.

Греция, в свою очередь, получила звание “Лучшего гастрономического курорта” благодаря органической пище и морепродуктам. В то же время в северо-американском государстве Антигуа и Барбуда запретили пластмассу и пенопласт, а также создали ряд экологически чистых предприятий, за что их назвали “Лучшими развивающимися направлениями”.

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Более того, восточно-африканское государство Руанда, благодаря международной программе по сохранению горилл спасла популяцию диких горных обезьян от грани вымирания и стала обладательницей “Лучшей природоохранной программы”.

А, например, Казахстан одержал победу в номинации “Лучшее место для проживания”, так как сельские жители республики обучаются гостеприимству и обеспечивают туристам проживание в своих семьях, тем самым улучшая экономику поселений.

В то же время Фарерские острова признали лидерами в категории “Лучшее погружение в культуру”, поскольку местные жители отличаются “домашним” приемом гостей, а также предлагают всем путешественникам стать волонтерами и помочь сохранению природного ландшафта.

Полный список “лучших”:

Лучший пешеходный маршрут — “По следам Данте: от Равенны до Флоренции”, Италия
Лучший городской отдых — Гетеборг, Швеция
Лучший гастрономический курорт — Греция
Лучшее вдохновляющее направление — Медельин, Колумбия
Лучшие острова для отдыха — Палау
Лучший маршрут на поезде — Rocky Mountaineer, западная Канада (туристический поезд с панорамными окнами и прозрачной крышей)
Лучший велосипедный маршрут — горная велосипедная тропа Вирджинии, США
Лучшее размещение — гостиница Grootberg Lodge, Намибия
Лучший экскурсионный тур — “Невидимые города” (Invisible cities), Великобритания
Лучшее направление для разных поколений — канарский остров Иерро, Испания
Лучший треккинг — Tesfa Tours, Эфиопия
Лучшее восстанавливающееся направление — Австралия
Лучший малый бизнес — Footprint Cafes, Камбоджа
Лучший туристический проект — Burren EcoTourism Network, Ирландия
Лучшее приветливое направление — Амман, Иордания
Лучшее культурное разнообразие — Сан-ДиегоЛучшая природоохранная программа — РуандаЛучшее место для проживания — КазахстанЛучшее погружение в культуру — Фарерские островаЛучшее развивающееся направление — Антигуа и БарбудаЛучший рассказчик о путешествиях — Сорайя Абдель-Хади

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