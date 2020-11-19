Путешествиям быть! Определены лучшие направления для туристических поездок в 2021 году

А, например, Казахстан одержал победу в номинации “Лучшее место для проживания”, так как сельские жители республики обучаются гостеприимству и обеспечивают туристам проживание в своих семьях, тем самым улучшая экономику поселений.
В то же время Фарерские острова признали лидерами в категории “Лучшее погружение в культуру”, поскольку местные жители отличаются “домашним” приемом гостей, а также предлагают всем путешественникам стать волонтерами и помочь сохранению природного ландшафта.
Полный список “лучших”:
Лучший пешеходный маршрут — “По следам Данте: от Равенны до Флоренции”, Италия
Лучший городской отдых — Гетеборг, Швеция
Лучший гастрономический курорт — Греция
Лучшее вдохновляющее направление — Медельин, Колумбия
Лучшие острова для отдыха — Палау
Лучший маршрут на поезде — Rocky Mountaineer, западная Канада (туристический поезд с панорамными окнами и прозрачной крышей)
Лучший велосипедный маршрут — горная велосипедная тропа Вирджинии, США
Лучшее размещение — гостиница Grootberg Lodge, Намибия
Лучший экскурсионный тур — “Невидимые города” (Invisible cities), Великобритания
Лучшее направление для разных поколений — канарский остров Иерро, Испания
Лучший треккинг — Tesfa Tours, Эфиопия
Лучшее восстанавливающееся направление — Австралия
Лучший малый бизнес — Footprint Cafes, Камбоджа
Лучший туристический проект — Burren EcoTourism Network, Ирландия
Лучшее приветливое направление — Амман, Иордания
Лучшее культурное разнообразие — Сан-ДиегоЛучшая природоохранная программа — РуандаЛучшее место для проживания — КазахстанЛучшее погружение в культуру — Фарерские островаЛучшее развивающееся направление — Антигуа и БарбудаЛучший рассказчик о путешествиях — Сорайя Абдель-Хади
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