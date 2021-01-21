Путешествиям — быть! В середине мая в Таллинне пройдет знаменитая туристическая выставка Tourest

Выставка будет проходить как в помещении Певческого поля, так и на открытом воздухе. По словам организаторов, это предоставит посетителям возможность безопасно ознакомиться с разнообразными предложениями, а также получить важную информацию о различных странах и нынешних условиях путешествия, пишет rus.err.ee.

“На прошлой выставке никто не мог и предположить, что в этом году выставка, посвященная 30-летию со дня рождения, будет важнее, чем когда-либо. У людей не пропала страсть к путешествиям, наоборот, она только возросла. Однако в отношении путешествий все еще остается много неопределенности”, — отметила генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус.

Помимо вышеперечисленного, Tourest предлагает посетителю выставки:

* вдохновляет посетителей выставки на то, чтобы мечты об отпуске превращались в планы;

* пробуждает в них дух приключений, рассказывая о разнообразных возможностях отдыха, активных занятиях и развлечениях как в разных странах, так и в Эстонии;

* расширяет кругозор, знакомя посетителей с новыми и интересными направлениями для поездок и с разными форматами путешествий, о которых рассказывают известные люди.