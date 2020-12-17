Путин: границы России будут открыты, как только позволят врачи

“Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты. А целом очень бы хотелось, чтобы наши граждане Российской Федерации пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма. Для этого границы открывать не нужно. Но как только станет возможным, конечно, мы это сделаем. Одна из пострадавших отраслей нашей промышленности — это авиационные перевозки. И в этом смысле очень важно — разрешить возможность летать к нам и нашим компаниям летать за границу”, — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

По словам Путина, из России за границу летает 32 млн человек в год и оставляют за границей 35 млрд долларов.

“Если такие потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, это будет здорово”, — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Санкт-Петербург — один из признанных туристических центров России, но необходимость введения ограничений на поездки туристов продиктована тем, что уровень загруженности больничных мест в города выше, чем в среднем по стране.