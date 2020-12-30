Пять полезных советов для зимнего похода в этом году

В этом году большая часть жителей Эстонии оставались дома, работали дистанционно и избегали многолюдных мест. Однако долгожданный праздничный период уже наступил, и именно сейчас самое время выбраться из четырех стен своей квартиры или дома, и отправиться в поход или на прогулку в леса или на болота Эстонии. И неудивительно, ведь время, проведенное вместе с семьей на природе, станет лучшим рождественским подарком. Эксперты по путешествиям Fjällräven делятся советами о том, что стоит учитывать при планировании рождественского похода.
1. Выбирайте туристическую тропу в соответствии с ее месторасположением
Эстония полна красивых туристических троп, проходящих через сосновые леса и болотные пучины. Отправляясь в поход всей семьей вместе с детьми, стоит запланировать более короткие дистанции, так как дорога с асфальтовым покрытием и неровная лесная тропа — это далеко не одно и то же. Если в городе за час мы обычно проходим примерно 5 километров, то в лесу или на болоте за это же время мы сможем пройти 3 километра или меньше.
Перед тем как отправиться в поход, не лишним будет немного подготовиться. Все туристические тропы в Эстонии нанесены на карты Центром управления государственными лесами. Узнать о них побольше можно, зайдя на сайт центра, или скачав на смарт-устройство его специальное приложение. Чтобы не повторилась весенняя ситуация, когда, например, на болоте Виру местами можно было встретить людские массы, характерные скорее для певческого праздника, избегайте чрезвычайно популярных туристических троп. Немало альтернативных троп можно найти на этом сайте. Еще один полезный совет: прибыв на место, посмотрите, сколько машин стоит на парковке. Если их больше десяти, то стоит выбрать для посещения следующую ближайшую тропу.
2. Одевайтесь в несколько слоев
В этом году зимние праздники снова пройдут без снега и сильных морозов. Несмотря на это, собираясь в поход или на прогулку, следует одеваться в несколько слоев, чтобы вы могли снять или надеть одежду в соответствии с погодой. В качестве первого слоя хорошо подходит теплое белье, желательно, изготовленное из качественной шерсти мериноса — оно будет впитывать влагу и хорошо поддерживать температуру тела. На теплое белье можно надеть шерстяной свитер и удобные влагоустойчивые брюки, защищающие от более легкого или кратковременного дождя. Обувь должна быть теплой, влагоустойчивой, с удобной внутренней подошвой и с обеспечивающей хорошее сцепление наружной подошвой. В качестве последней детали наденьте на голову шапку и на руки перчатки, чтобы уши и пальцы постоянно были в тепле.
3. Запаситесь едой в соответствии с количеством членов семьи
На природе время летит очень быстро, и чтобы голод не подпортил впечатления от прогулки, захватите с собой достаточное количество жидкости и еды для всей семьи. Из остатков рождественского стола сделайте для каждого члена семьи вкусный бутерброд и возьмите с собой чай в термосе. В качестве закуски можно бросить в рюкзак энергетические батончики или батончики с мюсли, фрукты, орехи, а также плитку шоколада для сладкоежек. Кроме теплого чая нужно обязательно запастись достаточным количеством жидкости — лучшим выбором является вода. Разделите провизию между членами семьи, чтобы никому из них не достался более тяжелый рюкзак.
4. Возьмите с собой пластыри, фонарь и нож для грибов
Лес сам по себе не опасен, но какие-нибудь досадные неприятности могут случиться с каждым — ветка может поцарапать ребенку щеку, или же незадачливый путешественник может вывихнуть ногу на неровной поверхности. Так как скорее всего помощь будет находиться на расстоянии многих километров, на всякий случай упакуйте в свой рюкзак походную аптечку, в которую положите пластыри, бинты, обезболивающие, а также медикаменты, необходимые вам в связи с вашим состоянием здоровья.
Сейчас как раз самое темное время года, поэтому возьмите с собой и фонарь, а также прикрепите к верхней одежде светоотражатель, чтобы вы видели дорогу, и при необходимости были сами видимыми для других участников дорожного движения. В этом году лес особенно сильно балует любителей грибов, и в некоторых местах Эстонии до сих пор можно найти кучки трубчатых лисичек. Поэтому не забудьте захватить с собой нож для грибов и небольшую емкость, и тогда, если повезет, вечером вы сможете добавить к своему ужину лесные грибы, поджаренные на сковородке.
5. Уважайте природу и других людей
Обращайтесь с природой так же, как Арно обращался с Теэле. Все, что пришло в лес вместе с вами, обязательно унесите с собой или выбросьте в мусорные контейнеры, расположенные рядом с тропой или на парковке. Так же уважительно относитесь и к другим людям. На тропах, смотровых вышках и площадках для костра соблюдайте дистанцию от других людей, и во время передвижения по дощатым дорожкам пропускайте идущих навстречу людей, не нанося излишнего вреда природе.
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