Пять полезных советов для зимнего похода в этом году

1. Выбирайте туристическую тропу в соответствии с ее месторасположением



Эстония полна красивых туристических троп, проходящих через сосновые леса и болотные пучины. Отправляясь в поход всей семьей вместе с детьми, стоит запланировать более короткие дистанции, так как дорога с асфальтовым покрытием и неровная лесная тропа — это далеко не одно и то же. Если в городе за час мы обычно проходим примерно 5 километров, то в лесу или на болоте за это же время мы сможем пройти 3 километра или меньше.

Перед тем как отправиться в поход, не лишним будет немного подготовиться. Все туристические тропы в Эстонии нанесены на карты Центром управления государственными лесами. Узнать о них побольше можно, зайдя на сайт центра, или скачав на смарт-устройство его специальное приложение. Чтобы не повторилась весенняя ситуация, когда, например, на болоте Виру местами можно было встретить людские массы, характерные скорее для певческого праздника, избегайте чрезвычайно популярных туристических троп. Немало альтернативных троп можно найти на этом сайте. Еще один полезный совет: прибыв на место, посмотрите, сколько машин стоит на парковке. Если их больше десяти, то стоит выбрать для посещения следующую ближайшую тропу.

