25.05.2020, 10:02

QR-коды вместо официантов: рестораны Италии вводят новую систему обслуживания


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QR-коды вместо официантов: рестораны Италии вводят новую систему обслуживания
Scanpix, REUTERS By-line:CIRO DE LUCA

Хочешь пасту или пиццу — отсканируй.

Итальянский ресторанчик Da Enzo перестал использовать бумажное меню. Сделали это для того, чтобы обезопасить гостей и избавить их от необходимости листать страницы меню, которые до этого побывали у других гостей. Бумажный список блюд и напитков заменили на QR-код. Выглядит это так: вы садитесь за столик, вызываете официанта, который подходит к вам с QR-кодом. Меню при сканировании появляется на экране телефона.

“Сначала гости были удивлены. Некоторые боятся, что не смогут им пользоваться, но впоследствии они адаптировались и им даже понравилось”, — рассказала владелица заведения Мария Кьяра Ди Феличе.

Также она добавила, что повара в ее заведении готовят в масках, перчатках и защитных очках. Количество столов было уменьшено вдвое.

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