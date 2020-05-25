QR-коды вместо официантов: рестораны Италии вводят новую систему обслуживания

Итальянский ресторанчик Da Enzo перестал использовать бумажное меню. Сделали это для того, чтобы обезопасить гостей и избавить их от необходимости листать страницы меню, которые до этого побывали у других гостей. Бумажный список блюд и напитков заменили на QR-код. Выглядит это так: вы садитесь за столик, вызываете официанта, который подходит к вам с QR-кодом. Меню при сканировании появляется на экране телефона.

“Сначала гости были удивлены. Некоторые боятся, что не смогут им пользоваться, но впоследствии они адаптировались и им даже понравилось”, — рассказала владелица заведения Мария Кьяра Ди Феличе.

Также она добавила, что повара в ее заведении готовят в масках, перчатках и защитных очках. Количество столов было уменьшено вдвое.