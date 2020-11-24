Раб и его хозяин. В Помпеях обнаружили тела двух жертв извержения Везувия

По словам ученых, один из этих людей, вероятно, был рабом, а другой его хозяином. Археологи предполагают, что обеспеченному римлянину было от 30 до 40 лет — на нем все еще видна шерстяная накидка, которая была на нем в момент извержения.

Второму человеку — от 18 до 23 лет: судя по тому, что его позвонки были сдавленными, он занимался тяжелым физическим трудом, а следовательно являлся рабом.

“Эти двое погибших, скорее всего, пытались спрятаться, но их смело пирокластическим потоком. Это случилось около девяти утра, — говорит Массимо Осанна, директор археологического заповедника в Помпеях. — Они умерли от теплового удара, об этом также говорят судороги рук и ног”.

Так же, как в случае с другими останками жертв извержения Везувия в Помпеях, фигуры, которые мы видим на фотографиях, — это результат применения технологии, разработанной еще в 1863 году итальянским археологом Джузеппе Фиорелли.