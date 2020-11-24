Раб и его хозяин. В Помпеях обнаружили тела двух жертв извержения Везувия
Археологи обнаружили прекрасно сохранившиеся останки двух мужчин, погибших во время извержения Везувия, которое около 2 тыс. лет назад уничтожило древнеримский город Помпеи.
Археологи обнаружили прекрасно сохранившиеся останки двух мужчин, погибших во время извержения Везувия, которое около 2 тыс. лет назад уничтожило древнеримский город Помпеи.
По словам ученых, один из этих людей, вероятно, был рабом, а другой его хозяином. Археологи предполагают, что обеспеченному римлянину было от 30 до 40 лет — на нем все еще видна шерстяная накидка, которая была на нем в момент извержения.
Второму человеку — от 18 до 23 лет: судя по тому, что его позвонки были сдавленными, он занимался тяжелым физическим трудом, а следовательно являлся рабом.
“Эти двое погибших, скорее всего, пытались спрятаться, но их смело пирокластическим потоком. Это случилось около девяти утра, — говорит Массимо Осанна, директор археологического заповедника в Помпеях. — Они умерли от теплового удара, об этом также говорят судороги рук и ног”.
Так же, как в случае с другими останками жертв извержения Везувия в Помпеях, фигуры, которые мы видим на фотографиях, — это результат применения технологии, разработанной еще в 1863 году итальянским археологом Джузеппе Фиорелли.
Когда при раскопках вулканического пепла обнаруживают пустоты, в которых, вероятно, находятся истлевшие останки погибших, их заливают гипсом. В результате получается точный слепок человека, жившего две тысячи лет назад и внезапно оказавшегося под слоем пирокластического потока.
Новая находка была сделала в богатой древнеримской вилле в районе Чивите Джулиане. Именно там два года назад археологи обнаружили останки лошади в упряжке — возможно, этот экипаж готовили для спасения жителей от извержения.
Хозяином виллы, вероятно, был видный военный или высокопоставленный местный чиновник, предполагают ученые.
В момент извержения, которое произошло в 79 году нашей эры, в Помпеях жили около 13 тыс. человек.
Раскопки в Помпеях продолжаются, однако из-за пандемии коронавируса археологический памятник остается закрытым для посетителей.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик
От чего умер знаменитый Роман Виктюк
Год назад эти малыши поразили весь мир: как они выглядят сегодня
Почему Ирина Винер и Алишер Усманов не живут вместе