Рабочие поездки из Эстонии в Финляндию больше не будут зависеть от коэффициента заражения

После 19 сентября туристические поездки будут разрешены между Финляндией и странами, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 000 жителей.
Это означает, что со следующей недели в Финляндию можно будет приехать, например, из Швеции, Эстонии, Норвегии, Исландии, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Болгарии, Словакии, Кипра, Сербии и Лихтенштейна. Также Финляндию могут посещать люди, прибывающие, в частности, из Грузии, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Канады и Таиланда.
Как отметил министр транспорта и связи Тимо Харакка, речь идет только о странах Евросоюза и странах, состоящих в “зеленом списке” ЕС. Например, России в этом списке нет, но есть Китай, пишет Yle.
Начальник канцелярии МВД Кирси Пимия заявила, что въезд из России в Финляндию по-прежнему разрешен только в случае крайней необходимости, и пока нет информации о том, когда граница откроется.
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