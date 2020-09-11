11.09.2020, 14:43

Рабочие поездки из Эстонии в Финляндию больше не будут зависеть от коэффициента заражения


EST
Рабочие поездки из Эстонии в Финляндию больше не будут зависеть от коэффициента заражения
Scanpix, Reuters, Ints Kalnins

Правительство Финляндии решило, что рабочая маятниковая миграция между Эстонией и Финляндией больше не будет зависеть от распространения коронавируса. Трудовые мигранты при этом будут освобождены от необходимости сдавать тест на коронавирус или соблюдать самоизоляцию, пишет rus.err.ee.

По словам министра внутренних дел Финляндии Марии Охисало, речь идет об исключении для паромного сообщения как в Эстонии, так и Швеции.

"Правительство основательно обсудило этот вопрос и пришло к выводу, что для нас важно, чтобы люди по рабочим вопросам могли ездить в соседние страны. Конечно, придется позаботиться о гигиене, дистанции и использовании масок. Но повседневное передвижение все же важно для финской экономики", – сказала Охисало.

С 23 ноября от туристов, приезжающих из стран с более трудной эпидемиологической ситуацией, будут требовать справки об отрицательном тесте на коронавирус. Справка должна быть сделана максимум за 72 часа до прибытия в Финляндию. После приезда в Финляндию человек должен оставаться на карантине, но если он в течение 72 часов сделает новый тест на коронавирус, то от карантина можно отказаться. Если прибытие длится до трех дней, второго теста делать не надо.

Читайте также:

После 19 сентября туристические поездки будут разрешены между Финляндией и странами, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 000 жителей.

Это означает, что со следующей недели в Финляндию можно будет приехать, например, из Швеции, Эстонии, Норвегии, Исландии, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Болгарии, Словакии, Кипра, Сербии и Лихтенштейна. Также Финляндию могут посещать люди, прибывающие, в частности, из Грузии, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Канады и Таиланда.

Как отметил министр транспорта и связи Тимо Харакка, речь идет только о странах Евросоюза и странах, состоящих в “зеленом списке” ЕС. Например, России в этом списке нет, но есть Китай, пишет Yle.

Начальник канцелярии МВД Кирси Пимия заявила, что въезд из России в Финляндию по-прежнему разрешен только в случае крайней необходимости, и пока нет информации о том, когда граница откроется.

"Если эпидемиологическая ситуация в России значительно улучшится, то мы заново рассмотрим ограничения. В будущем, когда объемы тестирования увеличатся, можно будет рассмотреть возможность разрешить рабочие поездки между странами", - сказала Кирси Пимия.

Читайте также: