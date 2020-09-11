Рабочие поездки из Эстонии в Финляндию больше не будут зависеть от коэффициента заражения

По словам министра внутренних дел Финляндии Марии Охисало, речь идет об исключении для паромного сообщения как в Эстонии, так и Швеции.

"Правительство основательно обсудило этот вопрос и пришло к выводу, что для нас важно, чтобы люди по рабочим вопросам могли ездить в соседние страны. Конечно, придется позаботиться о гигиене, дистанции и использовании масок. Но повседневное передвижение все же важно для финской экономики", – сказала Охисало.

С 23 ноября от туристов, приезжающих из стран с более трудной эпидемиологической ситуацией, будут требовать справки об отрицательном тесте на коронавирус. Справка должна быть сделана максимум за 72 часа до прибытия в Финляндию. После приезда в Финляндию человек должен оставаться на карантине, но если он в течение 72 часов сделает новый тест на коронавирус, то от карантина можно отказаться. Если прибытие длится до трех дней, второго теста делать не надо.