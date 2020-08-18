Раскопки на месте бывших нацистских лагерей: уникальная выставка в Берлине

На первый взгляд это обычный строительный мусор, не представляющий никакой ценности. Смятые куски металла, осколки фарфоровой посуды, пролежавшие десятилетиями в земле проржавевшие железяки. Но это только на первый взгляд. Потому что на самом деле — это уникальные артефакты, немые свидетели преступлений 75-летней давности, обнаруженные на местах нацистских концлагерей в Берлине и его окрестностях.

Расчески, ложки, миски, зубные щетки, обрывки колючей проволоки и многое, многое другое, — свыше трех сотен самых разных предметов быта повествуют о жизни и смерти в лагерях, где нацисты удерживали людей, угнанных на принудительные работы в Германию. В одном только Берлине число принудительных рабочих могло достигать полумиллиона человек, а во всей Германии их количество оценивается в как минимум 13 миллионов человек, как минимум 3,5 миллиона из них — из бывшего СССР.