Раскрыт секрет двери Бременской башни в Таллинне. Оказалось, что ей 600 лет!

“Во время реставрации Бременской башни особое внимание было уделено двери и поэтому отдел защиты старины закал исследование, чтобы выяснить ее возраст. Дверь изучил дендрохронолог Алар Ляэнелайд”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Кесклинна Ану Аус.

С помощью дендрохронологического исследования можно определить возраст изделия из дерева по количеству годичных колец. Алар Ляэнелайд отметил, что дверь была изготовлена из трех дубовых досок, на которых были обнаружены годичные кольца. Их сравнили с более чем 30 образцами из Эстонии и Европы. Ляэнелайд в своем заключении отметил, что с 90 процентной вероятностью можно сказать, что деревья для двери были спилены в период с 1394 по 1411 годы.

Автор фото: Харри Вялья

Археолог Таллиннского департамента городского планирования Рагнар Нурк подчеркнул, что предполагаемый возраст Бременской башни совпадает с возрастом двери.