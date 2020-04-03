03.04.2020, 15:26

Раскрыт секрет двери Бременской башни в Таллинне. Оказалось, что ей 600 лет!

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Раскрыт секрет двери Бременской башни в Таллинне. Оказалось, что ей 600 лет!
Автор фото: Харри Вялья

Результаты исследования показали, что внутренняя дверь таллиннской Бременской башни была изготовлена, вероятнее всего, в конце XIV – начале XV века. Таким образом дверь является одной из старейших строительных деталей в Таллинне, находящихся на своем первоначальном месте.

“Во время реставрации Бременской башни особое внимание было уделено двери и поэтому отдел защиты старины закал исследование, чтобы выяснить ее возраст. Дверь изучил дендрохронолог Алар Ляэнелайд”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Кесклинна Ану Аус.

С помощью дендрохронологического исследования можно определить возраст изделия из дерева по количеству годичных колец. Алар Ляэнелайд отметил, что дверь была изготовлена из трех дубовых досок, на которых были обнаружены годичные кольца. Их сравнили с более чем 30 образцами из Эстонии и Европы. Ляэнелайд в своем заключении отметил, что с 90 процентной вероятностью можно сказать, что деревья для двери были спилены в период с 1394 по 1411 годы.

Автор фото: Харри Вялья
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Археолог Таллиннского департамента городского планирования Рагнар Нурк подчеркнул, что предполагаемый возраст Бременской башни совпадает с возрастом двери.

“Бременская башня впервые упоминается в 1410-1414 годах. Если сравнить возраст двери с этими данными, то все указывает на то, что, вероятнее всего, дверь была установлена во время строительства башни”, — отметил он.

Таким образом дверь Бременской башни является одной из старейших средневековых дверей Таллинна, которая сохранилась на своем первоначальном месте.

“Мы гордимся нашим Старым городом и в дальнейшем подумаем, как познакомить большее количество горожан с этой ценной находкой”, — добавила Аус.

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