Раскрыт секрет двери Бременской башни в Таллинне. Оказалось, что ей 600 лет!
Результаты исследования показали, что внутренняя дверь таллиннской Бременской башни была изготовлена, вероятнее всего, в конце XIV – начале XV века. Таким образом дверь является одной из старейших строительных деталей в Таллинне, находящихся на своем первоначальном месте.
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