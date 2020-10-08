Ратас: туристический сектор должен сам адаптироваться к новым условиям

В ответ на критику Союза отелей и ресторанов Эстонии премьер-министр Юри Ратас сказал, что государственная поддержка туристическим компаниям необходима, но сектор должен и сам приспособиться к сложившейся ситуации, пишет Ärileht.
“Чтобы сектор выдержал, нужна государственная поддержка. Но отрасль также должна адаптироваться к новым условиям, и в долгосрочной перспективе для экономики Эстонии нецелесообразно содержать сектор на субсидиях. Каждый из нас может внести свой вклад в местный туристический бизнес — в нынешней ситуации стоит поискать возможности для отдыха в Эстонии”, — прокомментировал Ратас.
По словам премьер-министра, он понимает, что туристические компании находятся в сложной ситуации из-за медленного восстановления международного туризма и начала осеннего сезона. “На прошлой неделе правительство одобрило предложение министра внешней торговли и информационных технологий Рауля Семи о выделении дополнительных 5,8 млн евро антикризисной поддержки предпринимателям в туристическом секторе”, — сказал он.
Здесь стоит отметить, что 5,8 миллиона евро — это остаток неиспользованных средств, выделенных весной этого года для EAS в качестве пакета антикризисных мер в размере 35 миллионов евро.
Ратас добавил, что уже в этот четверг правительство обсудит точные условия дополнительной меры поддержки туристического сектора на заседании кабинета министров.
Вчера правление Союза отелей и ресторанов Эстонии объявило, что требует встречи с премьер-министром Ратасом. По словам представителей туриндустрии, правительство не осознало серьезности нынешней ситуации. “Складывается впечатление, что нас в течение нескольких месяцев сознательно обманывали, подавая обнадеживающие и успокаивающие сигналы. И обманули, когда дело дошло до так называемой ваучерной системы ”, — сказал Айн Кяпп, председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии.
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