Ратас: туристический сектор должен сам адаптироваться к новым условиям

“Чтобы сектор выдержал, нужна государственная поддержка. Но отрасль также должна адаптироваться к новым условиям, и в долгосрочной перспективе для экономики Эстонии нецелесообразно содержать сектор на субсидиях. Каждый из нас может внести свой вклад в местный туристический бизнес — в нынешней ситуации стоит поискать возможности для отдыха в Эстонии”, — прокомментировал Ратас.

По словам премьер-министра, он понимает, что туристические компании находятся в сложной ситуации из-за медленного восстановления международного туризма и начала осеннего сезона. “На прошлой неделе правительство одобрило предложение министра внешней торговли и информационных технологий Рауля Семи о выделении дополнительных 5,8 млн евро антикризисной поддержки предпринимателям в туристическом секторе”, — сказал он.

Здесь стоит отметить, что 5,8 миллиона евро — это остаток неиспользованных средств, выделенных весной этого года для EAS в качестве пакета антикризисных мер в размере 35 миллионов евро.