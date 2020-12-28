Ратушная площадь превратится в волшебный лес
Вместо рождественского рынка, который вчера завершил свою работу, на Ратушной площади появится волшебный лес.
Вместо рождественского рынка, который вчера завершил свою работу, на Ратушной площади появится волшебный лес.
“Ратушная площадь после окончания работы рождественского рынка не будет пустовать. Наоборот, к вечеру среды на площади появится волшебный лес со святящимися елками, лесными животными и шарами. Волшебный лес поможет создать праздничное настроение и даст возможность прикоснуться к рождественской магии до 10 января. Пожалуйста при посещении леса соблюдайте дистанцию”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Сегодня с Ратушной площади будут убраны киоски рождественского рынка, а завтра начнется установка леса. К вечеру 30 декабря на площади появятся светящиеся животные и снежные шары.
До 10 января на Ратушной площади можно будет также по-прежнему прокатиться на карусели и пообщаться с голограммой Деда Мороза. Рождественская ель, как и в прошлые годы, останется на площади до февраля.
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