Раз самолеты не летают, поедем на автобусе: компания FlixBus запускает автобусные рейсы из стран Балтии на Украину

Ежедневно из Вильнюса автобус будет отправляться в 21:30. Прибытие в Киев — 11:50 следующего дня. Из Киева автобус отправляется в 19:20 и прибывает в литовскую столицу в 09:05 утра. Во время рейса предусмотрено две остановки: в аэропорту Вильнюса и в украинском Чернигове. Оператором линии является литовская автобусная компания Ollex. Время отправления автобусов из Вильнюса и Киева подобрано таким образом, чтобы было удобно состыковать дальнейшие рейсы с Таллинном и Ригой.

“Новая линия в Киев позволит жителям стран Балтии посетить популярные туристические места Украины: как Львов, так и курорты Черного моря — например, Одессу и Затоку”, — прокомментировал Михал Леман, исполнительный директор FlixBus в Польше, Украине и странах Балтии. “Наш новый маршрут поможет привлечь больше туристов и в страны Балтии. В долгосрочной перспективе ясно, что международный туризм будет продолжать расти, и теперь можно легко, дешево и удобно путешествовать на автобусе из Прибалтики в Киев”, — добавил он.