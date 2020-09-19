Рейнсалу: Литва сделала для Эстонии исключение — соблюдать карантин пока не надо!

“Правительство Литвы сделало для Эстонии исключение. Несмотря на то, что по состоянию на вчерашний день, коэффициент заражаемости Эстонии превышал 25, Литва все же решила применить показатель на 10 процентов выше. Так как вчера в Эстонии этот коэффициент составлял менее 27,5, на тех, кто приезжает из Эстонии в Литву, требование соблюдения самоизоляции не распространяется, то есть на следующей неделе сохранится действующий порядок передвижения без ограничений”, — объяснил Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, в следующую пятницу правительство Литвы вновь пересмотрит список стран, для которых будут действовать ограничительные меры.

“До 28 сентября старые правила действуют и для тех, кто едет в Финляндию. Если 21 сентября уровень заболеваемости коронавирусом в Эстонии будет превышать 25, то на обычных путешественников (но не для рабочих) будет распространяться требование соблюдения 2-недельного карантина”, — добавил министр.