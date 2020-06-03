Рейнсалу: не уверен, что все авиарейсы, на которые сейчас продают билеты по хорошей цене, состоятся
По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, открытие границ в мире происходит не так быстро, как многим бы хотелось, пишет Maaleht.
По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, открытие границ в мире происходит не так быстро, как многим бы хотелось, пишет Maaleht.
Насколько Вы были в себе уверены, когда, будучи во главе МИДа Эстонии, призвали всех эстонских туристов в срочном порядке возвращаться домой?
На своей страничке в социальной сети Facebook, а также на пресс-конференции в МИДе я призвал всех отказаться от запланированных путешествий, а тем, кто находится за границей, быстро вернуться домой, так как условия для пассажирских перевозок ухудшались практически ежечасно.
Это был сложный момент. Другой проблемой стало то обстоятельство, что некоторые страны объявили о полном закрытии своего воздушного пространства. Но представьте, что это значит для туристов, отдыхающих, например, в Египте — как оттуда добраться до дома на машине или пешком?
Людям было сложно принять такое. Все привыкли свободно путешествовать по миру.
Мне сразу стало ясно, что наши возможности будут, мягко говоря, ограничены в экзотических странах. Поскольку в этом году Эстония является координатором двух форматов сотрудничества Северных и Балтийских стран, я предложил своих иностранным коллегам создать общую консульскую сеть, и она заработала еще до того, как начались эвакуационные рейсы на уровне ЕС. Все помогали друг другу, наши граждане вернулись домой благодаря многим странам - даже, например, Исландии.
Многие нуждались в помощи?
По нашим расчетам, в помощи нуждалось несколько тысяч человек. Мы понимали, что для нас это будет нагрузкой. Сложно было из-за того, что информация порой была очень противоречивой, авиарейсы отменяли, все постоянно менялось. В общей сложности в МИД Эстонии обратилось около 10 000 человек, мы принимали непосредственное участие в организации эвакуации 3000 граждан нашей страны.
Люди разные. Кто-то связывался с нами и благодарил, а кто-то злился, что прилетел в отпуск в Египет, провел там только пару дней и должен был срочно возвращаться.
Я согласен с Ангелой Меркель, которая назвала этот кризис сильнейшим со времен Второй мировой войны. Тогда мы еще не понимали все масштабы распространения коронавируса, а решения надо было принимать срочно.
Достаточно ли быстро принимались эти решения?
Эстония одной из первых в ЕС объявила чрезвычайное положение в стране. Мы максимально использовали то время, которым располагали.
Временами, правда, казалось, что дебаты в правительстве затягиваются, но я слышал, что в других странах все происходило по такому же сценарию. Ничего подобного раньше ведь не случалось, никто не был готов к такой ситуации. Все страны смотрели друг на друга, решая, что делать дальше.
Но кризис еще не закончился! В мае было проведено исследование, в котором участвовало 5000 человек. Результаты показали, что скрытыми носителями опасного вируса могут быть 150-3200 человек. То есть в среднем около 1600 жителей нашей страны. Вирус никуда не денется, если не перерастет в формат сезонного заболевания.
Я не планирую сейчас ни одного большого мероприятия. И другим не рекомендую этого делать.
Когда же все закончится?
Снимать все ограничения будет сложно. Это как пример с кошкой — забраться на дерево ей легко, а вот слезть уже намного сложнее.
Да. Мы советуем пока отказаться от поездок за границу. Риск распространения коронавируса выше, если люди начнут путешествовать.
Мы обсуждаем возможное введение исключений, прежде всего это касается стран Шенгенской зоны. Несколько европейских стран сейчас рассматривают возможность введения специальных справок о состоянии здоровья, при предъявлении которых не надо будет оставаться на карантине при пересечении границы.
У определенного числа государств, где туризм является очень важной частью экономики, есть особая заинтересованность в более быстром открытии своих границ для туристов. Но есть и те, кто считает, что всё нужно делать одинаково, и если уж и вводить правила, то равные для всех стран ЕС.
А что думает Эстония по этому поводу?
Мы должны рационально подойти к решению этого вопроса. В нашем регионе ситуация с коронавирусом разная. С одной стороны — Россия и Беларусь, с другой — Швеция, где ситуация с распространением вируса отличается от нашей. Вероятно, Россия будет закрыта еще в течение длительного периода.
Нелегко. Это было предложение Эстонии, все его сразу приняли. Но оказалось, что на каждом уровне есть огромное количество деталей, которые необходимо обсудить.
Вы что-то знали до марта этого года о городе Засниц?
Нет, не знал. Должен признать, что первый раз я посмотрел информацию об этом городе в телефоне. Но теперь этот Засниц я уж точно запомню на всю жизнь.
Идея с паромом из Засница принадлежит полякам?
Когда вся эта история еще не была раздута до грандиозных масштабов, польские коллеги предлагали всевозможные альтернативы, чтобы как-то пойти навстречу. Одним вариантом был паром из Засница, но рассматривался еще и план с поездом. Но от последнего мы отказались, так как тогда бы застрявшим эстонцам пришлось где-то бросать свои машины.
Вспоминая эту ситуацию, надо отметить, что было очень много переговоров. Президент ФРГ звонил президенту Польши, министры иностранных дел были постоянно на связи между собой, Юри Ратас звонил премьер-министру Польши. Я запросил помощи даже у совета НАТО, так как это и их проблема — если транспортный хаос простирается до границ Берлина, то даже танки не смогут пройти, если вдруг появится такая необходимость.
Поступали ли жалобы от наших туристов, что за рубежом их считают распространителями коронавируса?
Такие случаи имели место в Индии, где коронавирус стали считать болезнью европейского происхождения. Изначально Индия смогла контролировать распространение вируса, но сейчас число зараженных растет. В худшем случае это может привести к очень серьезному гуманитарному кризису.
Обсуждался вариант Tallink, чтобы летом запустить круизный паром из Таллинна в Висбю (остров Готланд — прим.ред). В Швеции с этим проблем нет, но надо понимать, что на пароме будет много людей, поэтому надо все четко обдумать в этом вопросе.
В плане возобновления авиасообщения мы двигаемся постепенно, шаг за шагом. Хорошо, что в нынешней неразберихе государство сохраняет контроль над тем, какие линии открывать, а какие еще нет.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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