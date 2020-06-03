Рейнсалу: не уверен, что все авиарейсы, на которые сейчас продают билеты по хорошей цене, состоятся

Насколько Вы были в себе уверены, когда, будучи во главе МИДа Эстонии, призвали всех эстонских туристов в срочном порядке возвращаться домой?

В пятницу, 13 марта, стало очевидно, что страны начинают постепенно закрывать границы. А уже к утру субботы, 14 марта, возникло ощущение надвигающегося цунами — сообщения о закрытии границ и отмене международных авиарейсов поступали одно за другим.

На своей страничке в социальной сети Facebook, а также на пресс-конференции в МИДе я призвал всех отказаться от запланированных путешествий, а тем, кто находится за границей, быстро вернуться домой, так как условия для пассажирских перевозок ухудшались практически ежечасно.

Это был сложный момент. Другой проблемой стало то обстоятельство, что некоторые страны объявили о полном закрытии своего воздушного пространства. Но представьте, что это значит для туристов, отдыхающих, например, в Египте — как оттуда добраться до дома на машине или пешком?