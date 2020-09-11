11.09.2020, 14:20

Рейнсалу: не забудьте, что с полуночи в Латвии действуют ограничения на поездки


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Рейнсалу: не забудьте, что с полуночи в Латвии действуют ограничения на поездки
Foto: Kiur Kaasik

На сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал о текущем положении дел в плане ограничений на пересечения границ и путешествий в разные страны.

По словам министра иностранных дел Эстонии, наша страна заинтересована в сохранении свободного передвижения в регионе и поэтому повысила допустимый порог заражения коронавирусом до 25 для Латвии, Литвы и Финляндии. Изменение вступает в силу с понедельника, 14 сентября.

"Эстония сделала предложение Финляндии, Латвии и Литве повысить допустимый коэффициент заражения коронавирусом до 25 на 100 000 человек. Финляндия и Литва согласились, а вот Латвия сохранила прежнее требование — 16 на 100 000 населения", — сказал Урмас Рейнсалу.

Таким образом до 18 сентября в Финляндию без требования соблюдения обязательного 2-недельного карантина смогут приезжать граждане тех стран, где за последние 14 дней уровень заболеваемости на 100 000 жителей был не выше 25. Так как в Эстонии на данный момент этот показатель достиг почти 21, то никаких ограничений для поездок из Эстонии в Финляндию пока нет. Если же уровень заражения коронавирусом в Эстонии продолжит расти и превысит 25 случаев на 100 000 населения, то Финляндия может ввести ограничения на передвижения с туристическими или личными целями. Однако, как заверил Рейнсалу, даже если эти новые ограничения будут введены, от требования соблюдать 2-недельную самоизоляцию или предъявить тест на коронавирус будут освобождены трудовые мигранты, так как правительство Финляндии решило, что рабочая маятниковая миграция между Эстонией и Финляндией больше не будет зависеть от распространения коронавируса.

Так как Латвия не подняла допустимый коэффициент заражения коронавирусом, то с сегодняшней ночи, с 00:00, при въезде в Латвию действует требование соблюдения обязательной 14-дневной самоизоляции. Исключения делаются:

* для жителей Валга-Валка
* для работников при наличии доказательной справки занятости труда
* учащиеся и студенты при наличии доказательной справки об обучении
* для посещения врача при наличии соответствующей справки
* для ухода за родственниками
* транзит через Латвию (не более 12 часов без ночи в гостиницах)

Кроме того, в Латвии во всех общественных местах действует масочный режим.

Должны ли приезжающие из стран Европейского союза и Шенгена соблюдать самоизоляцию по прибытии в Эстонию, зависит от того, составляет ли показатель уровня заражения на 100 тысяч человек в стране, откуда они приехали, более 16. Согласно действующему распоряжению правительства, ограничения на свободу передвижения не начинают применяться, если в стране, откуда приехал человек, кумулятивный показатель заражения за последние 14 дней остается в промежутке с 16 до 17,6 и не увеличился за последние две недели.

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