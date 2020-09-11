Рейнсалу: не забудьте, что с полуночи в Латвии действуют ограничения на поездки

По словам министра иностранных дел Эстонии, наша страна заинтересована в сохранении свободного передвижения в регионе и поэтому повысила допустимый порог заражения коронавирусом до 25 для Латвии, Литвы и Финляндии. Изменение вступает в силу с понедельника, 14 сентября.

"Эстония сделала предложение Финляндии, Латвии и Литве повысить допустимый коэффициент заражения коронавирусом до 25 на 100 000 человек. Финляндия и Литва согласились, а вот Латвия сохранила прежнее требование — 16 на 100 000 населения", — сказал Урмас Рейнсалу.

Таким образом до 18 сентября в Финляндию без требования соблюдения обязательного 2-недельного карантина смогут приезжать граждане тех стран, где за последние 14 дней уровень заболеваемости на 100 000 жителей был не выше 25. Так как в Эстонии на данный момент этот показатель достиг почти 21, то никаких ограничений для поездок из Эстонии в Финляндию пока нет. Если же уровень заражения коронавирусом в Эстонии продолжит расти и превысит 25 случаев на 100 000 населения, то Финляндия может ввести ограничения на передвижения с туристическими или личными целями. Однако, как заверил Рейнсалу, даже если эти новые ограничения будут введены, от требования соблюдать 2-недельную самоизоляцию или предъявить тест на коронавирус будут освобождены трудовые мигранты, так как правительство Финляндии решило, что рабочая маятниковая миграция между Эстонией и Финляндией больше не будет зависеть от распространения коронавируса.