Рейнсалу: не забудьте, что с полуночи в Латвии действуют ограничения на поездки

Так как Латвия не подняла допустимый коэффициент заражения коронавирусом, то с сегодняшней ночи, с 00:00, при въезде в Латвию действует требование соблюдения обязательной 14-дневной самоизоляции. Исключения делаются:
* для жителей Валга-Валка
* для работников при наличии доказательной справки занятости труда
* учащиеся и студенты при наличии доказательной справки об обучении
* для посещения врача при наличии соответствующей справки
* для ухода за родственниками
* транзит через Латвию (не более 12 часов без ночи в гостиницах)
Кроме того, в Латвии во всех общественных местах действует масочный режим.
Должны ли приезжающие из стран Европейского союза и Шенгена соблюдать самоизоляцию по прибытии в Эстонию, зависит от того, составляет ли показатель уровня заражения на 100 тысяч человек в стране, откуда они приехали, более 16. Согласно действующему распоряжению правительства, ограничения на свободу передвижения не начинают применяться, если в стране, откуда приехал человек, кумулятивный показатель заражения за последние 14 дней остается в промежутке с 16 до 17,6 и не увеличился за последние две недели.
Турецкие жиголо выдали позорную правду о россиянках
Не выбрасывайте старую мебель. И вот почему
Здесь живет коронавирус: новые исследования ученых
Мороз по коже: что кричала Ефремову жена после приговора