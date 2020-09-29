29.09.2020, 11:58

Рейнсалу: прямые рейсы по Европе будут разрешены. Ограничения коснутся только трех стран

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Рейнсалу: прямые рейсы по Европе будут разрешены. Ограничения коснутся только трех стран
Foto: Kiur Kaasik

Если уровень распространения коронавируса останется такой же, как сейчас, ограничения будут действовать только на прямые рейсы во Францию, Испанию и Чехию, пишет Ärileht.

Сегодня в социальных сетях министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство изменило систему регулирования прямых рейсов. Теперь из Таллинна можно будет летать прямыми рейсами в европейские страны, где кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет около 200.

“Согласно новому порядку, как и в Латвии, у нас будут разрешены прямые рейсы во все европейские страны, где уровень заражения не более чем в два раза выше среднего по ЕС. Таким образом, при нынешнем уровне заражения ограничения будут действовать только на прямые рейсы во Францию, Испанию и Чехию. Это разумное решение. Показатель по Европе сейчас чуть меньше 100”, — сказал Рейнсалу.

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До сих пор в Эстонии действовало распоряжение правительства о запрете прямых рейсов из стран с уровнем инфицирования выше 25 случаев на 100 000 жителей. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас ранее заявлял, что действующие ограничения себя изжили и ограничения на полеты в Таллинн надо как можно быстрее снять.

Поскольку число стран с высоким показателем заражения в Европе выросло, сохранение нынешнего порядка означало бы закрытие большей части авиалиний, что, в свою очередь, значительно препятствовало бы предпринимательству и неотложным деловым поездкам.

“Мы не можем закрыться от мира и должны считаться с тем, что вирус является глобальным явлением, которое никуда не денется, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. — Прежнее ограничение устарело и теперь мы, как и Латвия, не будем разрешать открывать авиасообщение со странами, в которых число новых заболевших в течение последних двух недель из расчета на 100 000 населения превышает средний показатель по Европе, помноженный на два”.

В своем заявлении Рейнсалу сослался на пример Латвии, которая еще в начале сентября решила существенно ослабить ограничения на прямые рейсы. Согласно новым правилам, Латвия разрешает полеты почти во все страны ЕС и Европейской экономической зоны, где уровень заражения за последние две недели вдвое ниже среднего показателя по ЕС.

На сегодняшнем кабинетном заседании правительство поддержало предложение, в соответствии с которым в дальнейшем будет разрешено авиасообщение со странами, в которых кумулятивный показатель заражения на 100 000 населения за последние 14 дней не дотягивает до умноженного на два среднего показателя по Европейскому союзу, указанного на домашней странице Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на вчерашний день средний показатель заболеваемости в Европейском союзе составлял 93,4.

Из-за пределов ЕС прямое авиасообщение разрешено только со странами, которые перечислены в приложении 1 рекомендаций Совета ЕС. Сейчас в число этих стран входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.

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