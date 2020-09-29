Рейнсалу: прямые рейсы по Европе будут разрешены. Ограничения коснутся только трех стран

Поскольку число стран с высоким показателем заражения в Европе выросло, сохранение нынешнего порядка означало бы закрытие большей части авиалиний, что, в свою очередь, значительно препятствовало бы предпринимательству и неотложным деловым поездкам.
“Мы не можем закрыться от мира и должны считаться с тем, что вирус является глобальным явлением, которое никуда не денется, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. — Прежнее ограничение устарело и теперь мы, как и Латвия, не будем разрешать открывать авиасообщение со странами, в которых число новых заболевших в течение последних двух недель из расчета на 100 000 населения превышает средний показатель по Европе, помноженный на два”.
В своем заявлении Рейнсалу сослался на пример Латвии, которая еще в начале сентября решила существенно ослабить ограничения на прямые рейсы. Согласно новым правилам, Латвия разрешает полеты почти во все страны ЕС и Европейской экономической зоны, где уровень заражения за последние две недели вдвое ниже среднего показателя по ЕС.
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