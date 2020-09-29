29.09.2020, 11:58

Рейнсалу: прямые рейсы по Европе будут разрешены. Ограничения коснутся только трех стран

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Рейнсалу: прямые рейсы по Европе будут разрешены. Ограничения коснутся только трех стран
Foto: Kiur Kaasik

Если уровень распространения коронавируса останется такой же, как сейчас, ограничения будут действовать только на прямые рейсы во Францию, Испанию и Чехию, пишет Ärileht.

Сегодня в социальных сетях министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство изменило систему регулирования прямых рейсов. Теперь из Таллинна можно будет летать прямыми рейсами в европейские страны, где кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет около 200.

“Согласно новому порядку, как и в Латвии, у нас будут разрешены прямые рейсы во все европейские страны, где уровень заражения не более чем в два раза выше среднего по ЕС. Таким образом, при нынешнем уровне заражения ограничения будут действовать только на прямые рейсы во Францию, Испанию и Чехию. Это разумное решение. Показатель по Европе сейчас чуть меньше 100”, — сказал Рейнсалу.

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До сих пор в Эстонии действовало распоряжение правительства о запрете прямых рейсов из стран с уровнем инфицирования выше 25 случаев на 100 000 жителей. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас ранее заявлял, что действующие ограничения себя изжили и ограничения на полеты в Таллинн надо как можно быстрее снять.

В своем заявлении Рейнсалу сослался на пример Латвии, которая еще в начале сентября решила существенно ослабить ограничения на прямые рейсы. Согласно новым правилам, Латвия разрешает полеты почти во все страны ЕС и Европейской экономической зоны, где уровень заражения за последние две недели вдвое ниже среднего показателя по ЕС.

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