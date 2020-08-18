18.08.2020, 12:02

Рейнсалу: с сентября вместо самоизоляции можно будет сдать тест на коронавирус

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Дополнено в 16:23
EST
Рейнсалу: с сентября вместо самоизоляции можно будет сдать тест на коронавирус
Foto: Jaanus Lensment

Начиная с сентября, возвращаясь из-за границы, можно вместо 14-дневной самоизоляции пройти тест на коронавирус. При отрицательном результате теста можно будет ходить на работу, избегая при этом мест массовых скоплений людей, а еще через неделю пройти повторный тест, пишет в соцсетях министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Сегодня правительство объявило, что с первого сентября все возвращающиеся в Эстонию путешественники могут вместо соблюдения обязательной 2-недельной самоизоляции пройти тест на коронавирус, пишет Kasulik.

"Это надежная альтернатива, позволяющая путешествовать, но защищающая здоровье населения», - написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в своей социальной сети.

По возвращении из путешествия на работу можно пойти без соблюдения обязательного карантина только в том случае, если результат теста на коронавирус будет отрицательным. До получения результатов теста нужно оставаться дома, соблюдая полную самоизоляцию и ограничив общение с другими людьми.

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Кроме того, даже если тест показал отрицательный результат, первые семь дней следует проводить в условиях ограниченной самоизоляции - вы можете ходить на работу и делать покупки в магазинах, но вы должны будете избегать ненужных контактов. Через семь дней необходимо провести второй тест, и если он также окажется отрицательным, можно будет возобновить нормальный образ жизни.

Возможность заменить обязательную самоизоляцию на прохождение теста не распространяется на тех, кто прибыл в Европейский союз из третьих стран по учебе или по работе.

На данный момент при въезде в Эстонию обязательную самоизоляцию в течение 2 недель должны соблюдать все прибывающие из 23 стран Европы: Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

На сегодняшний день только в 11 странах Европы коэффициент заболеваемости менее 16: в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Норвегии, Италии, Словении, Словакии, Венгрии, Республике Беларусь и Грузии. Велика вероятность, что в ближайшие дни в список "красных стран" добавятся Германия и Великобритания.

МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее случаев заражения людей и где нет ограничений на свободу передвижения.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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