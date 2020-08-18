Рейнсалу: с сентября вместо самоизоляции можно будет сдать тест на коронавирус(26)
Начиная с сентября, возвращаясь из-за границы, можно вместо 14-дневной самоизоляции пройти тест на коронавирус. При отрицательном результате теста можно будет ходить на работу, избегая при этом мест массовых скоплений людей, а еще через неделю пройти повторный тест, пишет в соцсетях министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
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