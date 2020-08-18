Рейнсалу: с сентября вместо самоизоляции можно будет сдать тест на коронавирус

Сегодня правительство объявило, что с первого сентября все возвращающиеся в Эстонию путешественники могут вместо соблюдения обязательной 2-недельной самоизоляции пройти тест на коронавирус, пишет Kasulik.

"Это надежная альтернатива, позволяющая путешествовать, но защищающая здоровье населения», - написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в своей социальной сети.

По возвращении из путешествия на работу можно пойти без соблюдения обязательного карантина только в том случае, если результат теста на коронавирус будет отрицательным. До получения результатов теста нужно оставаться дома, соблюдая полную самоизоляцию и ограничив общение с другими людьми.

Кроме того, даже если тест показал отрицательный результат, первые семь дней следует проводить в условиях ограниченной самоизоляции - вы можете ходить на работу и делать покупки в магазинах, но вы должны будете избегать ненужных контактов. Через семь дней необходимо провести второй тест, и если он также окажется отрицательным, можно будет возобновить нормальный образ жизни.