18.08.2020, 12:02

Рейнсалу: с сентября вместо самоизоляции можно будет сдать тест на коронавирус

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EST
Рейнсалу: с сентября вместо самоизоляции можно будет сдать тест на коронавирус
Foto: Jaanus Lensment

Начиная с сентября, возвращаясь из-за границы, можно вместо 14-дневной самоизоляции пройти тест на коронавирус. При отрицательном результате теста можно будет ходить на работу, избегая при этом мест массовых скоплений людей, а еще через неделю пройти повторный тест, пишет в соцсетях министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Сегодня правительство объявило, что с первого сентября все возвращающиеся в Эстонию путешественники могут вместо соблюдения обязательной 2-недельной самоизоляции пройти тест на коронавирус, пишет Kasulik.

"Это надежная альтернатива, позволяющая путешествовать, но защищающая здоровье населения», - написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в своей социальной сети.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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