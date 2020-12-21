21.12.2020, 14:53

Рейнсалу: ситуация в Великобритании показала, что стоит отказаться от любых поездок за границу

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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

На сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, что авиасообщение с Великобританией будет под запретом до Нового года.

По словам министра, сложилась непредвиденная ситуация, когда в целях сохранения здоровья населения было принято быстрое решение приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется более опасный штамм коронавируса.

“Вчера мы связались с представителями правительства Великобритании, получив необходимую информацию. Мы также обсудили ситуацию с нашими коллегами из Латвии и Литвы, чтобы скоординировать совместные действия. По данным Европейской комиссии, на данный момент 17 стран ЕС уже ввели временный запрет на авиасообщение с Соединенным Королевством. Остальные страны, как мне известно, вводят дополнительные меры контроля — например, тесты”, — сказал Рейнсалу.

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На вопрос, почему, несмотря на официальный запрет, эстонские власти разрешили авиакомпании Ryanair совершить сегодня рейс по маршруту Лондон-Таллинн-Лондон, министр иностранных дел ответил: “Решение о приостановке авиасообщения с Великобританией было принято вчера поздно вечером, авиакомпания не получила вовремя это распоряжение. Когда самолет с пассажирами на борту уже взлетел, ему разрешили приземлиться — это гуманное решение, альтернатив не было. Но это не значит, что мы поступим так и с другими рейсами. Начиная с сегодняшнего дня и до Нового года все рейсы между Великобританией и Эстонией юридически запрещены”, — заявил Урмас Ренсалу.

Министр посоветовал отказаться от любых поездок за границу. “Пример Великобритании показал, что такое может случиться в любой стране и в любой момент. Если вы летите в другую страну, никто не гарантирует, что ваш обратный рейс состоится. Вы можете оказаться в ловушке. Я призываю избегать международных поездок, особенно в Великобританию”.

По словам Рейнсалу, в европейских странах сейчас введены очень строгие ограничения, а на сами праздничные дни в очень многих государствах введен комендантский час с запретом на передвижение. “В теории можно поехать в любую страну, но на практике вы можете столкнуться с огромным количеством ограничений. Так, например, очень строгие меры борьбы с коронавирусом приняты в Нидерландах, а в Лондоне сейчас и вовсе установлен самый высокий уровень ограничений”.

Как отметил Рейнсалу, проблема запрета авиасообщения с Великобританией затронула многих граждан Эстонии. “Нам точно известно о 38 гражданах Эстонии, которые находятся сейчас в Великобритании, но хотят вернуться домой. На праздники приехать в Эстонию хотели многие — в основном это те, кто постоянно живут, работают или учатся в Великобритании. Но есть и те, кто оказался в Соединенном королевстве с краткосрочным визитом”, — сказал министр.

Всем, кто должен был в ближайшее время вылететь из Великобритании в Эстонию или в обратном направлении, нужно обратиться в представительство авиакомпании, чьим рейсом вы должны были лететь, чтобы узнать о возможных альтернативах (в том числе транзитные варианты). В случае неизбежных поездок за рубеж представители МИД рекомендуют оформить страховку и зарегистрировать свою поездку на сайте Reisitargalt.

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