Рейнсалу: ситуация в Великобритании показала, что стоит отказаться от любых поездок за границу

Министр посоветовал отказаться от любых поездок за границу. “Пример Великобритании показал, что такое может случиться в любой стране и в любой момент. Если вы летите в другую страну, никто не гарантирует, что ваш обратный рейс состоится. Вы можете оказаться в ловушке. Я призываю избегать международных поездок, особенно в Великобританию”.
По словам Рейнсалу, в европейских странах сейчас введены очень строгие ограничения, а на сами праздничные дни в очень многих государствах введен комендантский час с запретом на передвижение. “В теории можно поехать в любую страну, но на практике вы можете столкнуться с огромным количеством ограничений. Так, например, очень строгие меры борьбы с коронавирусом приняты в Нидерландах, а в Лондоне сейчас и вовсе установлен самый высокий уровень ограничений”.
Как отметил Рейнсалу, проблема запрета авиасообщения с Великобританией затронула многих граждан Эстонии. “Нам точно известно о 38 гражданах Эстонии, которые находятся сейчас в Великобритании, но хотят вернуться домой. На праздники приехать в Эстонию хотели многие — в основном это те, кто постоянно живут, работают или учатся в Великобритании. Но есть и те, кто оказался в Соединенном королевстве с краткосрочным визитом”, — сказал министр.
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
5 наклеек под капотом, о которых напрасно никто не задумывается
Последние слова умирающего от коронавируса медика