Рейнсалу: ситуация в Великобритании показала, что стоит отказаться от любых поездок за границу

По словам министра, сложилась непредвиденная ситуация, когда в целях сохранения здоровья населения было принято быстрое решение приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется более опасный штамм коронавируса.

“Вчера мы связались с представителями правительства Великобритании, получив необходимую информацию. Мы также обсудили ситуацию с нашими коллегами из Латвии и Литвы, чтобы скоординировать совместные действия. По данным Европейской комиссии, на данный момент 17 стран ЕС уже ввели временный запрет на авиасообщение с Соединенным Королевством. Остальные страны, как мне известно, вводят дополнительные меры контроля — например, тесты”, — сказал Рейнсалу.

На вопрос, почему, несмотря на официальный запрет, эстонские власти разрешили авиакомпании Ryanair совершить сегодня рейс по маршруту Лондон-Таллинн-Лондон, министр иностранных дел ответил: “Решение о приостановке авиасообщения с Великобританией было принято вчера поздно вечером, авиакомпания не получила вовремя это распоряжение. Когда самолет с пассажирами на борту уже взлетел, ему разрешили приземлиться — это гуманное решение, альтернатив не было. Но это не значит, что мы поступим так и с другими рейсами. Начиная с сегодняшнего дня и до Нового года все рейсы между Великобританией и Эстонией юридически запрещены”, — заявил Урмас Ренсалу.