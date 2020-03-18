Рейнсалу: возмущение застрявших на польской границе понятно, но местные власти нарушили уговор

Тем самым поляки поставили в сложную ситуацию как желающих вернуться домой граждан Эстонии, так и эстонское государство, сообщил Рейнсалу во вторник вечером в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.

По словам Рейнсалу, сотрудничество с Польшей сегодня трудное, а из-за ситуации на границе президент Германии даже звонил своему польскому коллеге, пишет rus.err.ee.

Граждане Эстонии, которые к утру понедельника съехались на личных автомобилях на немецко-польскую границу, опираясь на распространенную МИД Эстонии информацию, фактически оказались в ловушке в 40-километровой очереди, потому что польские власти так и не пропустили автоколонну, несмотря на заверения эстонского внешнеполитического ведомства.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!