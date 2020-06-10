Рейтинг самых дорогих городов мира: в Таллинне жить намного дешевле, чем в Киеве, Лиме или Праге

Москва заняла 21 место, обойдя такие города как Дубай, Копенгаген, Вашингтон, Париж и Вена. Также в рейтинг попал Санкт-Петербург, занявший 59-е место (годом ранее — 75-е). Стокгольм в рейтинге стоит на 133 месте.
Таллинн за год опустился в рейтинге на шесть позиций до 146-го места из 209 возможных. Рига заняла 113 место, Вильнюс - 157 место. Примечательно, что по данным составителей рейтинга, в Таллинне жить дешевле, чем в Киеве (106 место), Каире (126 место), Братиславе (129 место), Лима в Перу (112 место) и Праге (97 место).
Дешевле всего для иностранных специалистов жить в Ташкенте, Бишкеке, Виндхуке в Намибии, а также Тунисе.
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