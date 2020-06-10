Рейтинг самых дорогих городов мира: в Таллинне жить намного дешевле, чем в Киеве, Лиме или Праге

Несмотря на протесты, Гонконг сохранил первое место из-за колебания валют к доллару США, а также роста стоимости жизни в городе, говорят в Mercer. Как указывает Forbes, на место Гонконга в рейтинге повлияли, в числе прочего, и высокие цены на недвижимость.

На втором месте расположился Ашхабад, столица Туркмении. За год город поднялся на пять строчек. Туркмения переживает экономический и социальный кризис в сочетании с гиперинфляцией, объясняют в Mercer, из-за этого в Ашхабаде выросла стоимость импортных продуктов и товаров.

Всего в топ-10 вошли шесть городов, расположенных в Азии: кроме Гонконга и Ашхабада это Токио (третье место), Сингапур (пятое), Шанхай (седьмое) и Пекин (десятое).

Самые дорогие города Европы находятся в Швейцарии: Цюрих занял четвертое место, Берн и Женева — восьмое и девятое места соответственно. Также в десятку самых дорогих городов мира вошел Нью-Йорк (шестое место).