10.06.2020, 09:45

Рейтинг самых дорогих городов мира: в Таллинне жить намного дешевле, чем в Киеве, Лиме или Праге


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Рейтинг самых дорогих городов мира: в Таллинне жить намного дешевле, чем в Киеве, Лиме или Праге
Photo by bady qb on Unsplash

Гонконг третий год подряд возглавил рейтинг самых дорогих городов мира для проживания иностранных специалистов, который составляет консалтинговая группа Mercer, сообщает Meduza.

Несмотря на протесты, Гонконг сохранил первое место из-за колебания валют к доллару США, а также роста стоимости жизни в городе, говорят в Mercer. Как указывает Forbes, на место Гонконга в рейтинге повлияли, в числе прочего, и высокие цены на недвижимость.

На втором месте расположился Ашхабад, столица Туркмении. За год город поднялся на пять строчек. Туркмения переживает экономический и социальный кризис в сочетании с гиперинфляцией, объясняют в Mercer, из-за этого в Ашхабаде выросла стоимость импортных продуктов и товаров.

Всего в топ-10 вошли шесть городов, расположенных в Азии: кроме Гонконга и Ашхабада это Токио (третье место), Сингапур (пятое), Шанхай (седьмое) и Пекин (десятое).

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Самые дорогие города Европы находятся в Швейцарии: Цюрих занял четвертое место, Берн и Женева — восьмое и девятое места соответственно. Также в десятку самых дорогих городов мира вошел Нью-Йорк (шестое место).

Москва заняла 21 место, обойдя такие города как Дубай, Копенгаген, Вашингтон, Париж и Вена. Также в рейтинг попал Санкт-Петербург, занявший 59-е место (годом ранее — 75-е). Стокгольм в рейтинге стоит на 133 месте.

Таллинн за год опустился в рейтинге на шесть позиций до 146-го места из 209 возможных. Рига заняла 113 место, Вильнюс - 157 место. Примечательно, что по данным составителей рейтинга, в Таллинне жить дешевле, чем в Киеве (106 место), Каире (126 место), Братиславе (129 место), Лима в Перу (112 место) и Праге (97 место).

Дешевле всего для иностранных специалистов жить в Ташкенте, Бишкеке, Виндхуке в Намибии, а также Тунисе.

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