Решение Финляндии ввести жесткие ограничения повергло в шок тысячи жителей Эстонии

На прошлой неделе десятки тысяч жителей Эстонии, работающих по ту сторону залива, с тревогой ждали, будет ли правительство Финляндии изменять условия въезда в страну. Несмотря на тот факт, что уровень заболеваемости коронавирусом в Эстонии в несколько раз больше, чем в Финляндии, многие все же надеялись, что существенных изменений не последует.

Однако правительство Финляндии решило по-другому. В пятницу поздно вечером было объявлено о введении более жестких правил, существенно ограничивающих въезд в страну. Новые ограничения распространяются абсолютно на все страны Европейского Союза, включая Эстонию и Швецию. Начиная со среды, 27 января, в Финляндию могут приехать только те работники, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности общества. Речь идет о транспортных и медицинских работниках, дипломатах и журналистах. Въехать в Финляндию можно также по доказанным семейным обстоятельствам. Небольшие исключения сделали также для некоторых представителей сфер культуры, спорта и бизнеса.