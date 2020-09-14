Рестораны Таллинна отчаянно борются за выживание: “В старом городе совсем нет людей”

Все мы помним, как внезапно опустел Старый город Таллинна с введением в марте чрезвычайного положения. В первый же день закрылись все увеселительные заведения, рестораны и кафе, магазины и музеи, люди, если и выходили куда-то, то лишь за продуктами и по срочным делам. Неудивительно, что в это время в Старом городе воцарилась редкая и пугающая тишина, наслаждались которой только фотографы, получившие шанс запечатлеть все наши городские достопримечательности без толп туристов.

В конце мая жизнь в Старом городе начала постепенно восстанавливаться, понемногу в Таллинне стали появляться и первые иностранные туристы, которых все равно было в несколько раз меньше, чем в предыдущие годы. Но наступило лето, и местные жители при первой возможности стали выезжать за город, путешествуя по Эстонии или соседним странам. В Старый город таллиннцы стали заглядывать все меньше и меньше. Поэтому вполне закономерно, что к осени несколько мест общественного питания объявили о закрытии, другие — изменили концепцию или часы работы, но почти все задаются вопросом: что делать дальше.