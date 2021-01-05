Рим усыпан трупами птиц после новогоднего фейерверка

Первого января нового года центральные улицы Рима были усеяны тысячами мертвых птиц, которые были до смерти напуганы новогодними фейерверками, утверждают борцы за права животных.
Инцидент произошел после того, как запрет на фейерверки в городе, введенный для защиты людей, животных и объектов культурного наследия от случайного разрушения и травм, был массово проигнорирован замученными карантином жителями, сообщает TourProm.
В сети распространились кадры, снятые около знаменитого римского железнодорожного вокзала Термини, на которых видны тела птиц, покрывающие всю улицу и тротуары по обе стороны от нее.
Лоредана Диглио, пресс-секретарь Международной организации по защите животных, заявила: “Возможно, они умерли от испуга. Птицы могли из-за взрывов одновременно взлететь и стукнуться друг с другом, или влететь от страха в окна домов. Еще одна вероятная причина — птицы могли умереть от сердечных приступов на фоне взрывов и ослепляющих вспышек фейерверков”.
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