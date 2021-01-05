Рим усыпан трупами птиц после новогоднего фейерверка

Инцидент произошел после того, как запрет на фейерверки в городе, введенный для защиты людей, животных и объектов культурного наследия от случайного разрушения и травм, был массово проигнорирован замученными карантином жителями, сообщает TourProm.

В сети распространились кадры, снятые около знаменитого римского железнодорожного вокзала Термини, на которых видны тела птиц, покрывающие всю улицу и тротуары по обе стороны от нее.

Лоредана Диглио, пресс-секретарь Международной организации по защите животных, заявила: “Возможно, они умерли от испуга. Птицы могли из-за взрывов одновременно взлететь и стукнуться друг с другом, или влететь от страха в окна домов. Еще одна вероятная причина — птицы могли умереть от сердечных приступов на фоне взрывов и ослепляющих вспышек фейерверков”.

This is what happened in Rome. Fireworks killing birds 🐦 😭 pic.twitter.com/sCBqj1FOzQ — AnimalLeaks 🌐 (@animal_leaks) January 1, 2021