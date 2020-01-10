Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Турции

По информации местного авиационного портала Airporthaber, инцидент произошел с авиалайнером Airbus A321. Во время рейса в самолете произошло задымление и пилоты запросили экстренную посадку в Анталье.

Из-за жесткого приземления фюзеляж самолета был частично поврежден. Как видно на снимках, опубликованных порталом, стойка шасси пробила корпус воздушного судна.

Nordwind Airbus A321 damaged in hard landing at Antalya Airport, Turkey. No injuries reported. pic.twitter.com/6PCOxRR0Zj — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 10 января 2020 г.

Согласно Telegram-каналу РБК, источник в российских авиационных властях сообщил, что на борту самолета пассажиров не было, а члены экипажа не пострадали.