10.01.2020, 14:00

Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Турции


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Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Турции
Scanpix, REUTERS By-line:ANDRES MARTINEZ CASARES

Пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье, Турция.

По информации местного авиационного портала Airporthaber, инцидент произошел с авиалайнером Airbus A321. Во время рейса в самолете произошло задымление и пилоты запросили экстренную посадку в Анталье.

Из-за жесткого приземления фюзеляж самолета был частично поврежден. Как видно на снимках, опубликованных порталом, стойка шасси пробила корпус воздушного судна.

Согласно Telegram-каналу РБК, источник в российских авиационных властях сообщил, что на борту самолета пассажиров не было, а члены экипажа не пострадали.

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