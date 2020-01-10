Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Турции
Пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье, Турция.
Пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье, Турция.
По информации местного авиационного портала Airporthaber, инцидент произошел с авиалайнером Airbus A321. Во время рейса в самолете произошло задымление и пилоты запросили экстренную посадку в Анталье.
Из-за жесткого приземления фюзеляж самолета был частично поврежден. Как видно на снимках, опубликованных порталом, стойка шасси пробила корпус воздушного судна.
Согласно Telegram-каналу РБК, источник в российских авиационных властях сообщил, что на борту самолета пассажиров не было, а члены экипажа не пострадали.
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