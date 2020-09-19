Россия до конца сентября возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Об этом сказано в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19, поступившем в редакцию “Медузы”.

С 27 сентября планируется возобновить перелеты в Южную Корею. Рейсы в перечисленные страны будут “на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю”, уточнили в штабе.

В начале сентября Россия объявила о возобновлении на взаимной основе сообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. С 1 августа из России можно летать в Великобританию, Танзанию и Турцию.

Международное авиасообщение было приостановлено с конца марта 2020-го из-за пандемии коронавируса.