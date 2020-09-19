Россия до конца сентября возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами
Россия постепенно восстанавливает авиасообщение с другими странами.
Россия постепенно восстанавливает авиасообщение с другими странами.
С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Об этом сказано в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19, поступившем в редакцию “Медузы”.
С 27 сентября планируется возобновить перелеты в Южную Корею. Рейсы в перечисленные страны будут “на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю”, уточнили в штабе.
В начале сентября Россия объявила о возобновлении на взаимной основе сообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. С 1 августа из России можно летать в Великобританию, Танзанию и Турцию.
Международное авиасообщение было приостановлено с конца марта 2020-го из-за пандемии коронавируса.
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