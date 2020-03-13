Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой

Регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы в эти города будут сохранены до вывоза российских граждан в РФ. Помимо этого, ограничивается регулярное авиасообщение со Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов из Москвы в Женеву и Осло соответственно.

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран - членов Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва - столица страны - члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F)", - говорится в сообщении.