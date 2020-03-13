Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой

Россия с 16 марта ограничит пассажирское сообщение со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы в эти города будут сохранены до вывоза российских граждан в РФ. Помимо этого, ограничивается регулярное авиасообщение со Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов из Москвы в Женеву и Осло соответственно.
"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран - членов Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва - столица страны - члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F)", - говорится в сообщении.
По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 137 тысяч человек. Более пяти тысяч скончались, 69,7 тысячи — вылечились. В России известно о 45 случаях заражения SARS-CoV-2.
Американский вирусолог развенчал все мифы о коронавирусе
Зрители Первого канала дали оценку Еремееву, заменившему Шепелева
Украина 'полностью ограничивает' пассажирское авиасообщение
Названа неуязвимая для коронавируса группа людей