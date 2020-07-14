Россия отменяет обязательную изоляцию для прибывающих в страну

Теперь приезжающие в Россию иностранцы должны представить на российской границе результаты теста на COVID-19 или сдать такой тест в России через три дня после прилета, следует из постановления Роспотребнадзора.

Граждане РФ при прибытии из-за рубежа могут либо сдать тест так же, как иностранцы — за рубежом, либо сдать тест в России в течение трех суток после возвращения, либо соблюдать самоизоляцию.

Новые требования, согласно постановлению, вступают в силу 15 июля. Медицинская справка об отсутствии коронавируса может быть представлена как на русском, так и на английском языке.