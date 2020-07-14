Россия отменяет обязательную изоляцию для прибывающих в страну
Обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в Россию из других стран отменяется с 15 июля.
Обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в Россию из других стран отменяется с 15 июля.
Теперь приезжающие в Россию иностранцы должны представить на российской границе результаты теста на COVID-19 или сдать такой тест в России через три дня после прилета, следует из постановления Роспотребнадзора.
Граждане РФ при прибытии из-за рубежа могут либо сдать тест так же, как иностранцы — за рубежом, либо сдать тест в России в течение трех суток после возвращения, либо соблюдать самоизоляцию.
Новые требования, согласно постановлению, вступают в силу 15 июля. Медицинская справка об отсутствии коронавируса может быть представлена как на русском, так и на английском языке.
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