05.08.2020, 10:39

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок


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Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Scanpix, TASS

Граждане иностранных государств, которые направляются в краткосрочные командировки в Россию, смогут въезжать на территорию страны без виз. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает Regnum.

“Распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок”, — говорится в документе, опубликованном на сайте российского правительства.

Поясняется, что речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках.

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