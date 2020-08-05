05.08.2020, 10:39
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Граждане иностранных государств, которые направляются в краткосрочные командировки в Россию, смогут въезжать на территорию страны без виз. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает Regnum.
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