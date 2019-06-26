Россия вводит бесплатные электронные визы для въезда в Калининградскую область

Электронные визы для посещения Калининградской области действительны для въезда и выезда только через следующие пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации:

- воздушный пункт пропуска “Калининград (Храброво)”;

-морской пункт пропуска “Калининград (участки

в городах Калининград, Балтийск и Светлый)”;

-автомобильные пункты пропуска “Багратионовск”, “Гусев”, “Мамоново (Гжехотки)”, “Мамоново (Гроново)”, “Морское”, “Пограничный”, “Советск”, “Чернышевское”;

- железнодорожные пункты пропуска “Мамоново”, “Советск”.

Иностранные граждане, получившие электронные визы, имеют право находиться и передвигаться только в пределах Калининградской области. Въезд по ним на остальную территорию Российской Федерации с целью транзитного проезда в данную область или выезда из нее, в том числе через аэропорты в беспересадочном режиме, невозможен.

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Представители транспортных компаний могут проверить наличие у иностранного гражданина действительной электронной визы на специальном автоматизированном сайте МИД России по адресу: http://elvisacheck.kdmid.ru/, где информация о порядке проверки размещена на русском и английском языках.