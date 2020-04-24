Ростуризм предложил бесплатно продлить иностранным туристам неиспользованные визы в РФ

“Сейчас мы обсуждаем с коллегами из МИД России и других ведомств вопросы по упрощению визового режима, в частности, возможность повторного оформления на безвозмездной основе туристических виз c максимальным разрешенным количеством въездов и максимальным сроком действия иностранным гражданам, которые из-за ограничений, связанных с коронавирусом, не смогли осуществить туристские поездки в Российскую Федерацию по ранее выданным визам”, — сообщили в ведомстве.

Также в Ростуризме предложили в самое ближайшее время возобновить предварительный прием документов на оформление электронных виз, а также классических туристских виз в консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом для того, чтобы туристы уже сейчас могли планировать свои будущие поездки в Россию. “Кроме того, мы обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до 5 лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами”, — отметили в ведомстве.