Ростуризм предложил бесплатно продлить иностранным туристам неиспользованные визы в РФ
Что делать, если вы заказали и оформили визу в Россию, но не успели ей воспользоваться из-за введения чрезвычайного положения и закрытия границ?
Что делать, если вы заказали и оформили визу в Россию, но не успели ей воспользоваться из-за введения чрезвычайного положения и закрытия границ?
“Сейчас мы обсуждаем с коллегами из МИД России и других ведомств вопросы по упрощению визового режима, в частности, возможность повторного оформления на безвозмездной основе туристических виз c максимальным разрешенным количеством въездов и максимальным сроком действия иностранным гражданам, которые из-за ограничений, связанных с коронавирусом, не смогли осуществить туристские поездки в Российскую Федерацию по ранее выданным визам”, — сообщили в ведомстве.
Также в Ростуризме предложили в самое ближайшее время возобновить предварительный прием документов на оформление электронных виз, а также классических туристских виз в консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом для того, чтобы туристы уже сейчас могли планировать свои будущие поездки в Россию. “Кроме того, мы обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до 5 лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами”, — отметили в ведомстве.
Ранее Ассоциация туроператоров направила письмо в МИД и ФСБ с просьбой разрешить повторный въезд в РФ по уже оформленным визам иностранным туристам, которые не смогли посетить страну из-за пандемии коронавируса. По данным АТОР, из-за закрытия авиасообщения с зарубежными странами около 150 тыс. туристов не смогли воспользоваться оплаченными турами в Россию в период до июля 2020 года. Это экскурсионные маршруты, круизы, выезды на деловые и событийные мероприятия.
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