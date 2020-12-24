24.12.2020, 07:00

Рождественские истории: как жители Эстонии справляют праздники в разных городах и странах мира


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Pühademeeleolu taluõues. Pildil on isa Teet Kuusemaa, tütred Kairi ja Karin kahe lapse – Lily ja Alexiga – ning ema Anita Kuusemaa.
Pühademeeleolu taluõues. Pildil on isa Teet Kuusemaa, tütred Kairi ja Karin kahe lapse – Lily ja Alexiga – ning ema Anita Kuusemaa.SVEN ARBET

В этом году во всем мире Рождество и Новый год пройдут не совсем традиционным образом. Уроженцы Эстонии, проживающие на данный момент в разных городах и странах, рассказали, как они собираются провести праздники в разгар пандемии, пишет Maaleht.

Эстонские колбаски в Торонто


Тимо Лиге и его семья


Когда мы переехали с острова Хийумаа в Канаду, первое, о чем мы подумали: “А как же Рождество?” На Хийумаа неотъемлемой частью рождественских праздников было украшение дома всевозможными гирляндами, приготовление пипаркооков, поход в лес за елкой, организация какого-нибудь интересного музыкального представления и посиделки в кругу семьи с играми, песнями и подарками.

В этом году Рождество мы будем справлять в многонациональном Торонто. Из-за вируса тут введены строгие ограничения, город практически закрыт, церковные службы пройдут виртуально, массовые собрания запрещены. Кроме того, ожидается дождливая и пасмурная погода. Все это совсем не напоминает классическое Рождество, но предаваться унынию все равно никто не планирует.

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Очень здорово, что проживающие в Торонто эстонцы чтут традиции своих предков. Община довольно большая, а Рождество — именно тот праздник, который всех объединяет. Например, каждый год все собираются, чтобы приготовить рождественские колбаски. Правда, в этом году пришлось заняться этим намного раньше, так как еще в начале декабря вступили в силу ограничения по количеству человек, которые могут одновременно находиться в одном помещении. Но Рождество без домашних колбасок — не праздник, поэтому традицию никто не нарушил, даже несмотря на ограничения! Например, наша семья приготовила почти 250 колбасок!

Все другие общественные мероприятия, концерты и ярмарки, где обычно продаются всевозможные сладости, рождественские поделки и изделия ручной работы, проходили виртуально.

Поскольку контакты действительно сильно ограничены, регулярные встречи проводить невозможно. В этом году, как никогда, мы стараемся как можно больше внимания уделить тем, кто будет вынужден провести праздники в одиночестве. А ведь таких людей много всегда и везде, даже когда нет ограничений, как в этом году. Так, исполняя праздничные песни, мы приходили к дверям пожилых членов нашей общины с рождественской звездой. Моя жена Моника испекла много хлеба — мы раздали его по случаю праздника местным эстонцам.

Члены семьи Лиге в Торонто делают рождественские колбаски Erakogu

В Канаде довольно популярно поехать под Рождество с семьей на ферму, где выращивают елки. По приезде вам выдадут небольшую пилу, и вам останется только найти, а затем спилить понравившееся дерево. Свое елку мы приобрели и установили дома еще в начале декабря, украсив гирляндами. Вообще, рождественские украшения — это то, чему мы здесь немного удивляемся. Например, жители Торонто любят устанавливаться около дома фигурки надувных Санта-Клаусов, оленей, снеговиков, Гринча (персонаж из популярной детской книги — прим. ред.), лам и даже енотов. Фигурки подсвечиваются разноцветными огнями, а на стенах домов проецируются всевозможные движущиеся узоры. Все это похоже на дискотеку девяностых.

Мы же решили ограничиться на скромной (и, как нам кажется, самой красивой) рождественской композиции в виде огоньков тепло-белых оттенков на растущих перед домом кустах.

В Латвии Санта-Клаусы в этом году пришли к детям раньше обычного
Мадис Муст

"Кто бы мог подумать, что зима начнется уже в декабре!" - воскликнул коллега на прошлой неделе после того, как нескольких дней наблюдалась минусовая температура. К тому времени по школам уже прошли первые Санта-Клаусы - пожилые мужчины боялись, что введут новые ограничения и их занесут в группу риска.

Знакомые жалуются, что они устали от пандемии. Весной еще были силы сидеть дома, оптимистично надеясь, что летом жизнь восстановится. Но ограничения продолжились и осенью, и на рождество, и будут, вероятно, всю зиму... Если в начале сентября уровень заражения в Латвии был самым низким в Европе, то уже в октябре все изменилось и всех заставили носить маску.

Усталость у всех проявляется по-разному. Есть те, кто впадает в спячку. Есть те, кто протестует против ограничений. А кто-то обеспокоен тем, где купить подарки и зимнюю обувь, когда магазины закрыты? Работают только аптеки и продуктовые магазины. С небольшими изменениями карантин длится уже весь декабрь. И продлится до 11 января ... если не дольше.

Рождество в этом году может разобщить людей как физически, так и эмоционально. Момент истины для врачей наступает после праздников. Тогда мы узнаем по цифрам, сколько латышей провели Рождество и Новый год в одиночестве, а кто решил не соблюдать введенные ограничения".

В Швеции в этом году рождественский стол будет без эстонской тушеной капусты

По словам Тийны Тамра, проживающей на небольшом острове Транхольмен недалеко от Стокгольма, самое большое и, пожалуй, единственное существенное изменение на Рождество в этом году — это то, что никто не привезет из Эстонии традиционную тушеную капусту. Обычно это типичное эстонское блюдо привозил из Таллинна друг Тийны, но в этом году границы закрыты и возможности беспрепятственно поехать в Швецию, увы, нет.

“Поскольку семья у нас небольшая и в ней нет людей из группы риска, то я бы сказала, что для нас нет особой разницы — есть коронавирус или нет его”, — утверждает Тийна, добавляя, что это Рождество, как и прежде, встретит дома у своей мамы в Уппсала вместе с сестрами и дочерью. “Нас будет не более 8 человек, поэтому мы не нарушим ограничения по количеству человек, которые могут находиться в одном помещении (в Швеции разрешено собираться группами до 8 человек).

Тийна и ее дочь Сага Erakogu

Как рассказывает Тийна, ограничения на нее никак не влияют, так как она живет на острове и мало контактирует с другими людьми. “Я даже не знаю, сколько точно заболевших и сколько умерших”, — признается она.

Тийна уже украсила свой дом к Рождеству — елки, правда, нет, но украшения и фонари появились как на комнатной пальме, так и на плетеной корзине, которая предназначена для рождественских подарков. И, конечно же, вместе с дочерью Тийна испекла традиционные пипаркооки. Сочельник в Швеции похож на эстонский. Но есть и отличия. Например, по местной традиции, в три часа дня принято смотреть по телевизору диснеевский мультфильм “Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul” (“Дональд и его друзья желают вам счастливого Рождества”). “Это, наверное, самый тихий час в году”, — смеется Тийна.

После мультфильма дети ждут в гости Санта-Клауса, который приносит подарки, но не требует взамен исполнения песен или стихотворений. “Мне самой этого не хватает — с детства хорошо запомнила одно стихотворение про гномиков”, — говорит она.

Самыми главными блюдами шведского рождественского стола является холодная ветчина, телячий холодец и колбаски. А вот слабосоленый лосось, маринованная сельдь (но, в отличие от Эстонии, не соленая, а сладкая!) и салат из капусты — это уже современная классика. Фрикадельки, которые весь мир есть в ИКЕА попали на рождественский стол только в 1970-х.

“Моя мама делает что-то среднее между традиционными эстонскими и шведскими блюдами. Она покупает ветчину, но готовит ее в духовке, как жаркое из свинины в Эстонии. Еще мы делаем пипаркооки. И привозим из Эстонии тушеную капусту. Вот первый год будем без нее на Рождество”, — рассказывает Тийна, чья семья живет в Швеции уже почти 30 лет.

Решительные действия австралийских властей
Лии Саммлер

По словам Маргит Сантакатерины, проживающей недалеко от Мельбурна в Австралии, местное правительство так решительно действовало в борьбе с коронавирусом, что это опасное заболевание здесь, к счастью, отступило.

"В нашем регионе уже полтора месяца нет заразившихся COVID-19, и границы других штатов тоже постепенно начали открываться", - говорит она. В общественных местах по-прежнему надо носить маски, но на улицах, если соблюдается необходимая дистанция, можно и без них.

Весной Австралия действовала очень жестко: в конце марта были закрыты границы страны, а все штаты ввели карантин. Часть ограничений была снята в конце мая, и вот тогда, как говорит Маргит, появились проблемы.

"Люди стали наслаждаться своей полусвободой, к советам экспертов никто не прислушивался. Многие забыли про соблюдение дистанции, перестали носить маски. Сразу же стало увеличиваться количество зараженных - в начале августа каждый день фиксировалось около 700 заболевших при населении Австралии в 5,5 млн человек", - добавляет Маргит.

Заметив эту тенденцию, правительство действовало молниеносно: ношение масок стало обязательным, Мельбурн был закрыт, ввели комендантский час и запретили уходить далее 5 км от дома. Было разрешено выходить из дома только один раз в день на один час, чтобы совершить покупки в ближайшем магазине или выгулять собаку.

Вся промышленность встала. Небольшое предприятие Маргит и ее супруга не работало в течение восьми недель. У полиции появилось право контролировать людей, проверять, куда они идут и зачем. За нарушение правил были предусмотрены большие штрафы. "При всем при этом я не знаю никого, кто заразился коронавирусом. И у моих друзей нет знакомых, кто бы перенес COVID-19", - признается Маргит.


Рождество под пальмой в Мексике


Однажды Рийн и ее супруг Сандер решили круто изменить свою жизнь. Вместо того, чтобы отдать своего 7-летнего сынишку в выпускную группу детского сада, они решили расширить его кругозор и отправились в кругосветное путешествие. Этим летом в семье появилась еще и малышка Лола, которая присоединилась к приключениям мамы, папы и брата. Начиная с сентября они посетили уже более десяти стран: Финляндию, Швецию, Данию, Чехию, Словакию, Австрию, Словению, Португалию, Италию, Германию, Кипр, Коста-Рику и Мексику. Так как из-за коронавируса ничего нельзя заранее спланировать, все планы поездок составляются на лету.

“Если все будет хорошо, то на Рождество к нам в Мексику приедут родственники. Мы очень надеемся, что авиарейсы все же состоятся”, — говорит Рийн. В канун Рождества они планируют традиционный ужин. “Мы еще точно не знаем, что будет на праздничном столе. Все зависит от того, приедут ли наши родственники из Эстонии или нет. Ведь мы им заказали много традиционных эстонских блюд”, — добавляет она.

С теми же родственниками, кто в Мексику уже точно не прилетит, Рийн и ее семья свяжутся по видеосвязи. “Когда мы сядем за рождественский стол, в Эстонии будет ночь, поэтому звонить будет во время обеда. Так что будем долго праздновать”, — говорит она.

По словам Рийну, в Мексике елок нет, но местные жители очень творческие и украшают все, что только можно — от домов до пальм. “Нам кажется, что ночью тут постоянно работают гномики, потому что каждое утро, когда мы гуляем по городу, появляются все новые и новые украшения”.

Курортный город Плайя-дель-Кармен вообще очень оживлен на Рождество. Но и здесь ввели ограничения из-за коронавируса. “По сравнению с Европой в Мексике проводят куда меньше тестов, поэтому данные по количеству зараженных здесь определенно не соответствуют действительности. В помещениях нужно в обязательном порядке носить маски, но большая часть населения носит их даже на улице. Заходя в помещение, у вас обязательно измерят температуру и продезинфицируют руки. Все относятся с пониманием к введенным ограничениям, соблюдают дистанцию и понимают, что нужно носить маску”, — рассказывает Рийн.

Это не первое Рождество, когда семья Рийн находится так далеко от дома. В прошлом году в это же самое время они путешествовали по Вьетнаму, а предыдущее Рождество встретили в Австралии.

“Как-то так получилось, что мы уже третий год подряд празднуем Рождество вдали от Эстонии, — говорит Рийн. “В первый год, когда мы находились в Австралии, мы переживали, как же мы будем справлять Рождество в тепле, ведь это не совсем то, что соответствует этому празднику. Но на деле оказалось, что все очень классно. Все зависит от человека, если справлять с семьей, то не имеет значение, где именно вы будете. На Рождество хорошо быть вместе, и неважно, будет идти снег или светить жаркое солнце”.

Не подпевать церковному хору в Германии!
Марика Вилла


Рождество в Германии принято встречать в семейном кругу. Для немцев важно посидеть за праздничным столом у красиво украшенной елки, найти под ней подарки, распаковать их и обнаружить все спрятанные сюрпризы, а также отведать традиционные рождественские блюда - картофельный салат с венскими сосисками.

Но в этом году коронавирус внес свои коррективы. В целях борьбы с распространением опасного заболевания до 10 января запрещено собираться компаниями больше 5 человек. Однако в период с 24 по 26 декабря власти сделали небольшое исключение и разрешили прием гостей до 4 человек, независимо от количества членов семьи с принимающей стороны. На детей до 14 лет данное правило не распространяется.

Во время церковных богослужений нужно соблюдать дистанцию, носить маску и не подпевать церковному хору, когда играет орган.

Graafika: Liisi Viskus

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