Рождественские истории: как жители Эстонии справляют праздники в разных городах и странах мира

Эстонские колбаски в Торонто



Тимо Лиге и его семья





Когда мы переехали с острова Хийумаа в Канаду, первое, о чем мы подумали: “А как же Рождество?” На Хийумаа неотъемлемой частью рождественских праздников было украшение дома всевозможными гирляндами, приготовление пипаркооков, поход в лес за елкой, организация какого-нибудь интересного музыкального представления и посиделки в кругу семьи с играми, песнями и подарками.

В этом году Рождество мы будем справлять в многонациональном Торонто. Из-за вируса тут введены строгие ограничения, город практически закрыт, церковные службы пройдут виртуально, массовые собрания запрещены. Кроме того, ожидается дождливая и пасмурная погода. Все это совсем не напоминает классическое Рождество, но предаваться унынию все равно никто не планирует.

Очень здорово, что проживающие в Торонто эстонцы чтут традиции своих предков. Община довольно большая, а Рождество — именно тот праздник, который всех объединяет. Например, каждый год все собираются, чтобы приготовить рождественские колбаски. Правда, в этом году пришлось заняться этим намного раньше, так как еще в начале декабря вступили в силу ограничения по количеству человек, которые могут одновременно находиться в одном помещении. Но Рождество без домашних колбасок — не праздник, поэтому традицию никто не нарушил, даже несмотря на ограничения! Например, наша семья приготовила почти 250 колбасок!