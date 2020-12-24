Рождественские истории: как жители Эстонии справляют праздники в разных городах и странах мира

Самыми главными блюдами шведского рождественского стола является холодная ветчина, телячий холодец и колбаски. А вот слабосоленый лосось, маринованная сельдь (но, в отличие от Эстонии, не соленая, а сладкая!) и салат из капусты — это уже современная классика. Фрикадельки, которые весь мир есть в ИКЕА попали на рождественский стол только в 1970-х.
“Моя мама делает что-то среднее между традиционными эстонскими и шведскими блюдами. Она покупает ветчину, но готовит ее в духовке, как жаркое из свинины в Эстонии. Еще мы делаем пипаркооки. И привозим из Эстонии тушеную капусту. Вот первый год будем без нее на Рождество”, — рассказывает Тийна, чья семья живет в Швеции уже почти 30 лет.
Решительные действия австралийских властей
Лии Саммлер
По словам Маргит Сантакатерины, проживающей недалеко от Мельбурна в Австралии, местное правительство так решительно действовало в борьбе с коронавирусом, что это опасное заболевание здесь, к счастью, отступило.
"В нашем регионе уже полтора месяца нет заразившихся COVID-19, и границы других штатов тоже постепенно начали открываться", - говорит она. В общественных местах по-прежнему надо носить маски, но на улицах, если соблюдается необходимая дистанция, можно и без них.
Весной Австралия действовала очень жестко: в конце марта были закрыты границы страны, а все штаты ввели карантин. Часть ограничений была снята в конце мая, и вот тогда, как говорит Маргит, появились проблемы.
"Люди стали наслаждаться своей полусвободой, к советам экспертов никто не прислушивался. Многие забыли про соблюдение дистанции, перестали носить маски. Сразу же стало увеличиваться количество зараженных - в начале августа каждый день фиксировалось около 700 заболевших при населении Австралии в 5,5 млн человек", - добавляет Маргит.
Заметив эту тенденцию, правительство действовало молниеносно: ношение масок стало обязательным, Мельбурн был закрыт, ввели комендантский час и запретили уходить далее 5 км от дома. Было разрешено выходить из дома только один раз в день на один час, чтобы совершить покупки в ближайшем магазине или выгулять собаку.
Вся промышленность встала. Небольшое предприятие Маргит и ее супруга не работало в течение восьми недель. У полиции появилось право контролировать людей, проверять, куда они идут и зачем. За нарушение правил были предусмотрены большие штрафы. "При всем при этом я не знаю никого, кто заразился коронавирусом. И у моих друзей нет знакомых, кто бы перенес COVID-19", - признается Маргит.
Рождество под пальмой в Мексике
Однажды Рийн и ее супруг Сандер решили круто изменить свою жизнь. Вместо того, чтобы отдать своего 7-летнего сынишку в выпускную группу детского сада, они решили расширить его кругозор и отправились в кругосветное путешествие. Этим летом в семье появилась еще и малышка Лола, которая присоединилась к приключениям мамы, папы и брата. Начиная с сентября они посетили уже более десяти стран: Финляндию, Швецию, Данию, Чехию, Словакию, Австрию, Словению, Португалию, Италию, Германию, Кипр, Коста-Рику и Мексику. Так как из-за коронавируса ничего нельзя заранее спланировать, все планы поездок составляются на лету.
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