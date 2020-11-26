Рождественский сезон в Музее Нигулисте: экскурсии, концерты и елка с украшениями Shishi

Уже пятый год подряд елку для музея украшает производитель декора Shishi. По традиции тема украшений на елке и в этом году останется в тайне до самого открытия. В честь первого воскресенья Адвента на нарядной елке зажгутся свечи, и музей откроется для посетителей в 12:45, а получасовые мини-концерты органной музыки начнутся в 13:00, 15:00 и 16:00.

Музей Нигулисте приглашает всех принять участие в программах для публики и послушать органные концерты, которые будут проходить на протяжении всего Адвента. В настоящий момент в Нигулисте открыта масштабная выставка “Кристиан Аккерман. Таллиннский Фидий, талантливый и гордый”, знакомит с жизнью и творчеством одного из самых скандальных и талантливых скульпторов эпохи барокко в Эстонии. Рождественские специальные экскурсии на этот раз посвящены Кристиану Аккерману и искусству эпохи барокко.