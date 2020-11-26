Рождественский сезон в Музее Нигулисте: экскурсии, концерты и елка с украшениями Shishi
В первое воскресенье Адвента, 29 ноября, рождественский сезон в Музее Нигулисте начнется с традиционной наряженной елки и декабрьской программы для публики.
В первое воскресенье Адвента, 29 ноября, рождественский сезон в Музее Нигулисте начнется с традиционной наряженной елки и декабрьской программы для публики.
Уже пятый год подряд елку для музея украшает производитель декора Shishi. По традиции тема украшений на елке и в этом году останется в тайне до самого открытия. В честь первого воскресенья Адвента на нарядной елке зажгутся свечи, и музей откроется для посетителей в 12:45, а получасовые мини-концерты органной музыки начнутся в 13:00, 15:00 и 16:00.
Музей Нигулисте приглашает всех принять участие в программах для публики и послушать органные концерты, которые будут проходить на протяжении всего Адвента. В настоящий момент в Нигулисте открыта масштабная выставка “Кристиан Аккерман. Таллиннский Фидий, талантливый и гордый”, знакомит с жизнью и творчеством одного из самых скандальных и талантливых скульпторов эпохи барокко в Эстонии. Рождественские специальные экскурсии на этот раз посвящены Кристиану Аккерману и искусству эпохи барокко.
В два воскресенья Адвента, 6 и 13 декабря, в двух музеях Старого Таллинна, расположенных по соседству друг от друга, можно будет настроиться на рождественскую волну. За органными концертами в Музее Нигулисте последуют мастер-классы по изготовлению елочных игрушек в арт-подвальчике Музея Адамсона-Эрика. Дополнительные мастер-классы по изготовлению игрушек состоятся 5 и 12 декабря в Музее Нигулисте.
Рождественский сезон в Музее Нигулисте продлится до 10 января 2021.
Ознакомиться с программой в подробностях можно на сайте музея.
В связи с эпидемиологической ситуацией, а также рекомендациями правительства и Департамента здоровья, Художественный музей Эстонии просит посетителей соблюдать дистанцию, носить маски и следовать правилам памятки дл посетителей. В филиалах Художественного музея Эстонии обеспечивается возможность соблюдать безопасное расстояние между посетителями и передвигаться по выставочным залам с соблюдением дистанции, а контакты с персоналом сведены к минимуму. Музей ввел дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, и посещение музея безопасно.
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