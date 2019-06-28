Руководитель Air Baltic: Таллинн стал нашим вторым домом

Air Baltic увеличивает количество рейсов из Таллинна, пополняя флот новыми самолетами, базирующимися на постоянной основе именно в Эстонии. По словам генерального директора авиакомпании Мартина Гаусса, Таллинн стал вторым после Риги рынком Air Baltic, пишет Ärileht.
“В результате закрытия эстонской авиакомпании Nordica большинства своих линий, Air Baltic сможет быстрее привести в действие свой план развития в Эстонии”, — заявил Мартин Гаусс. “Однако стоит учитывать другие авиакомпании, предлагающие рейсы в Таллинн, а также довольно плотный график полетов Air Baltic”, — добавил он.
“Мы счастливы, что количество пассажиров неизменно растет — около 30% в год. Из Таллинна мы летаем по 12 направлениям, а хотели бы предложить нашим клиентам еще больше”, — рассказал Мартин Гаусс.
Руководители Air Baltic подтвердили, что у авиакомпании нет никакого интереса или острой необходимости в покупке эстонской Nordica.
На данный момент в Таллинне на постоянной основе базируются три самолета Airbus авиакомпании Air Baltic.
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