Руководитель airBaltic: весной мы были единственной авиакомпанией в Европе, чьи самолеты не поднимались в небо 62 дня!

Что будет с ценами на авиабилеты в будущем?

В настоящее время цены на билеты стабильные. Ryanair четко указал, что они используют свою рыночную силу и увеличивают свою долю на рынке за счет очень дешевых билетов. Мы предполагаем, что на рынке будет большой избыток предложений на ближнемагистральные рейсы, что первоначально приведет к очень дешевым билетам. На дальнемагистральных рейсах все иначе.

Сколько airBaltic теряет в месяц за простой самолета?

Мы рассматриваем это по-другому. Если в течение 12 месяцев ни один самолет не поднимется в небо, за год мы потеряем 182 миллиона евро, так как у авиакомпаний высокие фиксированные расходы. Если мы начнем летать, а заполняемость составит около 30%, наши убытки все равно составят 182 миллиона евро. Если загрузка самолетов будет больше 30%, мы что-то заработаем, и убыток будет уже меньше. Так что, если мы не будем летать, мы будем терять еженедельно 3,5 миллиона евро. Сейчас мы летаем, и за последние две недели у нас было 11 000 пассажиров. За это время загрузка самолетов составила 40%, но мы не получаем прибыли. Для получения прибыли нам нужно, чтобы было задействовано куда больше самолетов.